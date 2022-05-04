Protestocular Ermenistan Başbakanı'nın İstifasını İstedi

Ermenistan'da protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ettikleri gösteriler düzenledi. Muhalefet milletvekilleriyse parlamentoyu terk ederek Başbakan Paşinyan üzerindeki baskıları arttırdı.

Protestocular, başkent Erivan'daki ana caddelere barikat kurduktan sonra Paşinyan'ın konuşma yaptığı sırada Parlamento önünde gösteri düzenleyerek, Başbakan'a karşı memnuniyetsizliklerini ifade etti.

Gösteri sırasında çekilen video görüntülerinde, ellerindeki Ermenistan bayraklarını sallayan protestocuların, "Nikol'suz Ermenistan!" ve "Defol" gibi sloganlar attıkları görüldü.

Paşinyan'ın ateşli bir konuşma yaptığı sıradaysa muhalefet milletvekilleri Parlamento’yu terk etti. Destekçileri kendisini alkışlarken Paşinyan da, Parlamento’dan çıkan muhalif milletvekillerine, "Her zaman olduğu gibi kaçıyorsunuz" diye bağırdı.

Paşinyan, Ermenistan'ın 2020 yılında altı hafta süren savaşta Azerbaycan'a yenilmesinden ve tartışmalı bölge Dağlık Karabağ ve civarında toprak kaybetmesinden sonra ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Daha fazla can ve toprak kaybına neden olmamak için Rusya'nın himayesindeki barış anlaşmasını kabul etmek zorunda bırakıldığını kaydeden Paşinyan, protesto dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

