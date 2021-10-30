Protestocular G20 Zirvesi'ne Giden Yolu Kapattı

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerden oluşan G20 grubu zirvesi, çevreci gruplar tarafından protesto edildi.

İtalya’nın başkenti Roma’da, The Cloud (Bulut) adlı konferans merkezinde düzenlenen zirveye çeşitli gruplardan tepkiler devam ediyor. Bunlar arasında ‘İklim Kampı’ adlı çevreci grubun yaklaşık 50 destekçisi bugün The Cloud’a giden ana caddede oturma eylemi düzenleyerek konferans merkezine gidişi engelledi.

G20’nin hemen ardından İskokça’nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne de atıfta bulunan protestocular, G20 liderlerine hitaben, “Roma’dan Glasgow’a kadar sorun sizin çözümleriniz” yazılı bir pankart taşıdı.

Liderlerin The Cloud konferans merkezine varmasından önce, yerel saatle sabah 7.00’de toplanan barışçı göstericiler bir saat içinde emniyet güçleri tarafından dağıtıldı.

Haftasonu boyunca Roma’nın çeşitli noktalarında düzenlenmesi önceden planlanan gösteriler arasında ‘Fridays for Future’ (Gelecek için Cumalar) grubunun yürüyüşü de vardı.

Zirvenin bir gün öncesinde, İtalyan ‘ABBA’ müzik grubunun cover ekibi de Kolezyum’un önünde protesto gösterisi sergiledi. AVAAZ sivil toplum haretinin öncülüğünde düzenlenen gösteride, varlıklı ülkelerin liderlerinin, iklim kriziyle mücadele için verdikleri vaatleri yerine getirmedikleri hatırlatıldı. Cover müzik grubu ABBA protesto konserinde ‘Money, money, money’ parçası eşliğinde gösteri yaptı.

Gösteride, ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve İtalya’nın, gelişmekte olan ülkelere iklim kriziyle mücadelede yardımcı olmak için yıllık en az 100 milyar dolar fon ayırma vaadi hatırlatılarak, “500 milyar dolar nerede?” yazılı pankart açıldı.

Roma’da 30-31 Ekim tarihleri boyunca sürecek zirve nedeniyle 5 binden fazla takviye emniyet ve güvenlik görevlisi devreye sokuldu.

