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Protestocular Hong Kong'un G20 gündemine alınmasını talep ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hong Kong'da tartışmalı iade yasası tasarısını protesto etmek için sokaklara çıkan göstericiler, sorunun G20 Liderler Zirvesi'nde gündeme getirilmesi için üye ülke konsolosluklarına başvurdu

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, 28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ülkelerin liderlerine çağrıda bulunarak, Hong Kong'un özerkliğine müdahale olarak gördükleri girişimin zirvede gündeme getirilmesini talep etti.

Guardian'ın haberine göre, Hong Kong'da, parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, G20 üyesi ülkelerin konsolosluklarına dilekçelerle başvurdu.

Göstericiler, başvuru dilekçelerinde iade yasasının G20 Zirvesi'nde gündeme getirilmesi ve G20'ye katılacak liderlerin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yasa hakkında görüşmesi talebinde bulundu.

- "Bu otorite rejimle mücadele için desteğinizi bekliyoruz"

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra Avustralya, Japonya ve Kanada dahil 19 ülke konsolosluğuna verilmek üzere dilekçeler hazırlayan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendikleri dilekçede, "Bu çaresizlik hali içinde, bu otoriter rejimle mücadele etmek için desteğinizi ve katkılarınızı talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göstericilerin protestolarına bu akşam da devam edecekleri aktarıldı.

Çin hükümeti yetkilileri ise Hong Kong'daki olayların G20 Zirvesi'nde gündeme gelmesine izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Asistanı Cang Cün, South China Morning Post gazetesine verdiği demeçte, "Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki G20, Hong Kong ile ilgili sorunları görüşmeyecek. G20'de Hong Kong'un sorunları hakkında konuşulmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan ve şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenleme çalışmalarının askıya alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin yönetiminin, Carrie Lam'ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirmişti.

Askıya alma kararını yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
G20 Hong Kong protesto

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