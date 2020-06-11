Protestocular Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'in Heykelini Yıktı

Richmond Belediye Başkanı Levar Stoney de Twitter hesabından yaptığı açıklamada kentteki diğer Konfederasyon heykellerinin kaldırılması konusunda hızla adım atacaklarını söylemiş, protestoculara da “Kamu güvenliği açısından, heykellerin profesyonel olarak kaldırılması ve profesyonel tecrübe olmadan kaldırılmaya teşebbüs edilmesi halinde meydana gelebilecek olası hasarı önlemek amacıyla sürecin yasal olarak yürütülmesine müsaade etmeleri” çağrısında bulunmuştu.

1907 yılında dikilen 2.4 metre yüksekliğindeki bronz heykel, iç savaş döneminde Konfederasyon’un başkenti konumunda olan Virginia eyaletinin Richmond kentindeki Anıt Caddesi’nde bulunan ve valilik tarafından kaldırılması planlanan heykeller arasında yer alıyordu.

ABD’de George Floyd protestolarının ardından iç savaş döneminde Konfederasyon ordusuna komuta eden generaller ve liderlere ait sembollere tepki sürüyor. Virginia eyaletinde protestocular Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis’in yüz yıllık heykelini yıktı.

Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam yine iç savaş döneminde köleliği savunan Konfederasyon komutanı General Robert Lee’nin 12 ton ağırlığındaki heykelinin kaldırılacağını açıklamış, ancak Virginia’da bir yargıç bu kararı en az 10 günlüğüne engellemişti.

NASCAR Konfederasyon bayrağını yasakladı

George Floyd’un ölümüyle başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerle bir kez daha gündeme gelen ve kölelik dönemini çağrıştırdığı gerekçesiyle birçok eyalette resmi kurumlarda kullanılması yasaklanan Konfederasyon bayrağını son olarak NASCAR otomobil yarışları bünyesinden kaldırıldı.

Ulusal Stok Oto Yarış Kurumu’ndan (NASCAR) yapılan açıklamada yarışlarda konfederasyon bayrağının kullanılmasının yasaklandığı bildirildi. NASCAR bu yasakla birlikte, ırksal adaletsizlik ve eğitim konularına odaklanacakları vurgulandı.

NASCAR, konfederasyon bayrağının varlığının organizasyon olarak hedefledikleri herkesi kapsayan duruşla ters düştüğü belirtildi. Böylece bayrağın NASCAR’ın tüm etkinlikleri ve ürünlerinin üzerinden kaldırılacağı açıklandı.