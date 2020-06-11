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Protestocular Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'in Heykelini Yıktı

11.06.2020 23:57 | Son Güncelleme

ABD’de George Floyd protestolarının ardından iç savaş döneminde Konfederasyon ordusuna komuta eden liderlere ait sembollere tepki sürüyor. Virginia'da protestocular Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis’in heykelini yıktı. NASCAR da Konfederasyon bayrağını otomobil yarışları bünyesinden kaldırdı

Protestocular Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'in Heykelini Yıktı

ABD’de George Floyd protestolarının ardından iç savaş döneminde Konfederasyon ordusuna komuta eden generaller ve liderlere ait sembollere tepki sürüyor. Virginia eyaletinde protestocular Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis’in yüz yıllık heykelini yıktı.

1907 yılında dikilen 2.4 metre yüksekliğindeki bronz heykel, iç savaş döneminde Konfederasyon’un başkenti konumunda olan Virginia eyaletinin Richmond kentindeki Anıt Caddesi’nde bulunan ve valilik tarafından kaldırılması planlanan heykeller arasında yer alıyordu.

Richmond Belediye Başkanı Levar Stoney de Twitter hesabından yaptığı açıklamada kentteki diğer Konfederasyon heykellerinin kaldırılması konusunda hızla adım atacaklarını söylemiş, protestoculara da “Kamu güvenliği açısından, heykellerin profesyonel olarak kaldırılması ve profesyonel tecrübe olmadan kaldırılmaya teşebbüs edilmesi halinde meydana gelebilecek olası hasarı önlemek amacıyla sürecin yasal olarak yürütülmesine müsaade etmeleri” çağrısında bulunmuştu.

Ancak protestocular Çarşamba gecesi heykelin bacaklarına ip bağlayarak heykeli yıktı.

Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam yine iç savaş döneminde köleliği savunan Konfederasyon komutanı General Robert Lee’nin 12 ton ağırlığındaki heykelinin kaldırılacağını açıklamış, ancak Virginia’da bir yargıç bu kararı en az 10 günlüğüne engellemişti.

NASCAR Konfederasyon bayrağını yasakladı

George Floyd’un ölümüyle başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerle bir kez daha gündeme gelen ve kölelik dönemini çağrıştırdığı gerekçesiyle birçok eyalette resmi kurumlarda kullanılması yasaklanan Konfederasyon bayrağını son olarak NASCAR otomobil yarışları bünyesinden kaldırıldı.

Ulusal Stok Oto Yarış Kurumu’ndan (NASCAR) yapılan açıklamada yarışlarda konfederasyon bayrağının kullanılmasının yasaklandığı bildirildi. NASCAR bu yasakla birlikte, ırksal adaletsizlik ve eğitim konularına odaklanacakları vurgulandı.

NASCAR, konfederasyon bayrağının varlığının organizasyon olarak hedefledikleri herkesi kapsayan duruşla ters düştüğü belirtildi. Böylece bayrağın NASCAR’ın tüm etkinlikleri ve ürünlerinin üzerinden kaldırılacağı açıklandı.

Bu açıklama öncesinde NASCAR’da yarışan tek siyah pilotu Bubba Wallace, katılacağı aracına George Floyd bir kez daha gündeme gelen “Nefes alamıyorum” ve “Siyahların hayatı önemlidir” sloganlarını yazacağını açıklamıştı.

NASCAR Amerika’da özellikle muhafazakar seçmenlerin çoğunlukta olduğu güney eyaletlerde son derece popüler, yakından takip edilen bir etkinlik.

Konfederasyon bayrağı Amerika tarihinde, köleliği savunan Güney eyaletleri ile kölelik karşıtı ve merkezi hükümetten yana Kuzey eyaletleri arasında 1861 ve 1865 yılları arasında süren İç Savaş sırasında gündeme geldi. Kölelik Kuzey eyaletlerinin zaferi sonrası resmen kaldırılmıştı.

Güneydeki 13 eyalette savaş sırasında ölen askerleri temsil etmesi nedeniyle bir grup bu bayrağı Güney’in gurur kaynağı ve tarihi mirası olarak görüyor.

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