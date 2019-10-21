Protestocuların taleplerinin kabul edildi! Lübnan'da milletvekili maaşları yarı yarıya azalacak

Protestoculara seslenen Hariri, "Kimsenin sizi tehdit etmesine veya korkutmasına izin vermeyeceğim" dedi.

"Protestolara son verip vermemek sizin alacağınız bir karar."

-Başbakan Hariri, bu adımları insanların protestolarına veya öfkelerini yansıtmasına son vermeleri için hazırlamadıklarını da vurguladı:

-İletişim Bakanlığı ve bazı kamu kurumları kapatılacak.

Reuters'ın haberine göre tüm etnik gruplar ve mezheplerden katılımcıların olduğu protestoların ülkedeki mezhepsel bariyerleri yıktığını belirten Hariri, bu sayede Lübnan ulusal kimliğinin yeniden canlandığını söyledi.

'WHATSAPP VERGİSİYLE' BAŞLADI

Lübnan'da 17 Ekim'de Whatsapp ve benzeri platformlar aracılığıyla internet üzerinden telefon görüşmelerine vergi getirilmesi planına karşı sokağa çıkan halk, hükümetin bu planı iptal etmesine rağmen hâlâ eylemlere devam ediyor.

Hafta sonu hükümetin vergilerin artırılmasını öngören yasa tasarısını protesto eden kişilerin sayısı Reuters haber ajansının haberine göre 1 milyon 200 bini buldu.

Koalisyon ortaklarından Lübnan Kuvvetleri Partisi hükümetten çekildi, dört bakanı istifa etti. Lübnan ordusu ise halkın taleplerinin yanında olduğunu belirten bir bildiri yayımladı.

