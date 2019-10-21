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Protestocuların taleplerinin kabul edildi! Lübnan'da milletvekili maaşları yarı yarıya azalacak

21.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesinde günler süren protestoların ardından bugün yaptığı açıklamada, "Parlamento isterse erken seçime gideceğiz" dedi.

Protestocuların taleplerinin kabul edildi! Lübnan'da milletvekili maaşları yarı yarıya azalacak

Reuters'ın haberine göre tüm etnik gruplar ve mezheplerden katılımcıların olduğu protestoların ülkedeki mezhepsel bariyerleri yıktığını belirten Hariri, bu sayede Lübnan ulusal kimliğinin yeniden canlandığını söyledi.

Vergi artışına yönelik eleştiriler sonucu bu değişiklikten vazgeçtiklerini açıklayan Hariri, "2020 bütçesinde yeni vergiler olmayacak. Bütçe açığı bankaların kârlarından alınacak yeni vergilerle kapatılacak" dedi.

Hariri tasarruf önlemlerinden bazılarını şöyle açıkladı:

-Bakanların ve vekillerin maaşları yarı yarıya azaltılacak.

-İletişim Bakanlığı ve bazı kamu kurumları kapatılacak.

-Devletten çalınan paralar geri alınacak.

-Başbakan Hariri, bu adımları insanların protestolarına veya öfkelerini yansıtmasına son vermeleri için hazırlamadıklarını da vurguladı:

"Protestolara son verip vermemek sizin alacağınız bir karar."

Hariri ülkedeki elektrik üretim tesislerine dair lisans süreçlerinin de hızlandırılacağını söyledi.

Protestoculara seslenen Hariri, "Kimsenin sizi tehdit etmesine veya korkutmasına izin vermeyeceğim" dedi.

'WHATSAPP VERGİSİYLE' BAŞLADI

Lübnan'da 17 Ekim'de Whatsapp ve benzeri platformlar aracılığıyla internet üzerinden telefon görüşmelerine vergi getirilmesi planına karşı sokağa çıkan halk, hükümetin bu planı iptal etmesine rağmen hâlâ eylemlere devam ediyor.

Hafta sonu hükümetin vergilerin artırılmasını öngören yasa tasarısını protesto eden kişilerin sayısı Reuters haber ajansının haberine göre 1 milyon 200 bini buldu.

Koalisyon ortaklarından Lübnan Kuvvetleri Partisi hükümetten çekildi, dört bakanı istifa etti. Lübnan ordusu ise halkın taleplerinin yanında olduğunu belirten bir bildiri yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
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