Protestocuların Tamamı ABD Büyükelçiliği’nden Çekildi

Öfkeli kalabalığın “Amerika’ya Ölüm” sloganları attığı, elçilik binasını çevreleyen duvarı aşmaya teşebbüs ettiği ve güvenlik kameralarını kırdığı gösteriler, Ortadoğu’da Washington ve Tahran arasındaki örtülü savaşa yeni bir boyut getirdi.

Şii milislerin şemsiye örgütü konumundaki Halk Seferberlik Güçleri, göstericilerin mesajının gerekli yerlere ulaştığını savunarak, destekçilerine ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunmuştu. Öğleden sonra itibariyle, çoğu protestocunun çağrıya uyduğu gözlemlendi. Irak ordusuna göre akşam saatleri itibarıyla da protestocuların tamamı bölgeden ayrıldı.

Amerika’nın büyükelçiliğin güvenliğini sağlamak üzere takviye asker göndermesinin ve İran’ı hedef alan sert mesajların verilmesinin ardından, Irak ordusu tüm protestocuların çekildiğini, çadırların kaldırıldığını ve Irak güvenlik güçlerinin de büyükelçiliğin bulunduğu bölgeyi tamamen emniyete aldığını açıkladı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde Amerika’nın Irak’ta Şii milislere ait hedefleri vurmasını protesto eden paramiliter gruplar ve destekçilerinin tamamı elçilik binasının bulunduğu bölgeden çekildi. ABD de bölgeye 750 takviye asker gönderiyor.

Başkan Donald Trump İran’ı hedef alarak “Can kaybı ya da hasar olması halinde bundan İran sorumlu tutulacak. Bu bir uyarı değil, tehdit” ifadelerini kullansa da, bölgede bir savaş istemediğinin de mesajını verdi.

ABD Büyükelçiliği konsolosluk işlemlerini askıya aldı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, bütün konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını ve ileriye dönük bütün randevuların da iptal edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak krizine odaklanmak amacıyla, Ukrayna ziyaretini erteledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo’nun “Irak’taki durumu takip etmek ve Ortadoğu’daki ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Washington’da olması gerektiğini” söyledi.

ABD’nin 2003’teki Irak işgali sırasında, Bağdat’ta Dicle Nehri’nin kenarında ve çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Yeşil Bölge’nin sınırları içinde inşa edilen büyükelçilik, ABD’nin en büyük diplomatik misyonu olma özelliğini taşıyor.

ABD’den gelen sert açıklamaların ardından İran siyasetinde son sözü söyleyen dini lider Ayetullah Ali Hamaney, “ABD’nin hiçbir şey yapamayacağını” savundu. İran, iki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığı için Tahran’da ABD’yi temsil eden İsviçreli temsilciyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.