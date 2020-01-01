Protestocuların Tamamı ABD Büyükelçiliği’nden Çekildi

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde Amerika’nın Irak’ta Şii milislere ait hedefleri vurmasını protesto eden paramiliter gruplar ve destekçilerinin tamamı elçilik binasının bulunduğu bölgeden çekildi. ABD de bölgeye 750 takviye asker gönderiyor.
Amerika’nın büyükelçiliğin güvenliğini sağlamak üzere takviye asker göndermesinin ve İran’ı hedef alan sert mesajların verilmesinin ardından, Irak ordusu tüm protestocuların çekildiğini, çadırların kaldırıldığını ve Irak güvenlik güçlerinin de büyükelçiliğin bulunduğu bölgeyi tamamen emniyete aldığını açıkladı.
Şii milislerin şemsiye örgütü konumundaki Halk Seferberlik Güçleri, göstericilerin mesajının gerekli yerlere ulaştığını savunarak, destekçilerine ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunmuştu. Öğleden sonra itibariyle, çoğu protestocunun çağrıya uyduğu gözlemlendi. Irak ordusuna göre akşam saatleri itibarıyla da protestocuların tamamı bölgeden ayrıldı.
Öfkeli kalabalığın “Amerika’ya Ölüm” sloganları attığı, elçilik binasını çevreleyen duvarı aşmaya teşebbüs ettiği ve güvenlik kameralarını kırdığı gösteriler, Ortadoğu’da Washington ve Tahran arasındaki örtülü savaşa yeni bir boyut getirdi.
Başkan Donald Trump İran’ı hedef alarak “Can kaybı ya da hasar olması halinde bundan İran sorumlu tutulacak. Bu bir uyarı değil, tehdit” ifadelerini kullansa da, bölgede bir savaş istemediğinin de mesajını verdi.
ABD Büyükelçiliği konsolosluk işlemlerini askıya aldı
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, bütün konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını ve ileriye dönük bütün randevuların da iptal edildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak krizine odaklanmak amacıyla, Ukrayna ziyaretini erteledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo’nun “Irak’taki durumu takip etmek ve Ortadoğu’daki ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Washington’da olması gerektiğini” söyledi.
ABD’nin 2003’teki Irak işgali sırasında, Bağdat’ta Dicle Nehri’nin kenarında ve çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Yeşil Bölge’nin sınırları içinde inşa edilen büyükelçilik, ABD’nin en büyük diplomatik misyonu olma özelliğini taşıyor.
ABD’den gelen sert açıklamaların ardından İran siyasetinde son sözü söyleyen dini lider Ayetullah Ali Hamaney, “ABD’nin hiçbir şey yapamayacağını” savundu. İran, iki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığı için Tahran’da ABD’yi temsil eden İsviçreli temsilciyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
“750 takviye asker gönderilecek”
Amerikalı yetkililer, ilk aşamada Kuveyt’teki üste görevli 750 takviye askerin bölgeye gönderileceğini, önümüzdeki günlerde de bölgeye gönderilecek asker sayısının 4 bini bulabileceğini belirtti. Irak’ta şu anda 5 bin ABD askeri görev yapıyor.
ABD’nin geçtiğimiz hafta sonu Irak’taki Şii milislere ait hedefleri vurduğu hava harekatı ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi çağrılarını güçlendirdi. Büyükelçilik önündeki protestolara katılan göstericilerin çoğu, Irak’ta ABD’nin varlığına son vermenin temel amaçları olduğunu söylemişti.
Protestocular neden çekilme kararı aldı?
İran ve Amerika arasında uzun yıllardır devam eden düşmanlığa karşın, İran destekli milisler ve ABD askerleri Irak’ta 2014-2017 yılları arasında yürütülen IŞİD’le mücadelede aynı tarafta yer almıştı. Irak’ta IŞİD’in elindeki toprakların geri alınmasının ardından, İran destekli milisler Irak güvenlik güçlerinin bir parçası halinde gelmişti.
Irak’ta Ekim ayından bu yana devam eden ve en az 450 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösteriler sırasında istifa edeceğini açıklayan Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi’ye de İran ve müttefikleri destek veriyor.
ABD Büyükelçiliği önündeki gösterilere katılan milislerin de, Irak Başbakanı’nı zayıf göstermemek ya da hükümet güçleriyle çatışmamak amacıyla çekilmeye karar vermiş olabilecekleri yorumu yapılıyor.
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