Protestolar Corona Virüsü Riskini Arttırıyor

George Floyd’un ölümüyle ABD’nin dört bir yanında patlak veren protestolar, fiziksel mesafe ortadan kalktığı ve maske kullanımı sekteye uğradığı için, Corona virüsü salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi endişelerini de beraberinde getiriyor. Yetkililer, protestolara katılanların mutlaka test yaptırması gerektiği konusunda uyarıyor. George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis nezaretindeyken yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestoların ikinci gününde ABD’de Corona virüsü kaynaklı vaka sayısı 1 milyon 600 bini, can kaybı sayısı da 100 bini geçti. Vaka sayılarının artış hızında yavaşlama olsa da protestoların 11’inci gününde ABD’de vaka sayısı 300 bin can kaybı da 8 binden fazla artmış durumda. Birçok eyalette yetkililer ve sağlık uzmanlarından protestoculara peş peşe çağrılar geliyor. Floyd’un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinin valisi Tim Walz, ‘‘süper bulaştırıcı’’ bir kişiye bağlı yeni bir salgından derin endişe duyduklarını, vaka artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ABD’deki salgının merkez üssü New York’ta 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi hala yasak. Ancak protestolar, bu kurala uyulmasını imkansız kılıyor. New York Valisi Andrew Cuomo bu nedenle protestolara katılan herkesin Corona virüsü testi yaptırmasının vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti. Bir başka siyah Amerikalı Breonna Taylor’un evine düzenlenen polis baskınında öldürülmesiyle karışan Kentucky eyaleti ve Louisville şehrinde de yetkililer, göstericilere ‘‘test yaptırın’’ çağrısında bulunuyor. Bunun dışında protestoculardan almaları istenilen diğer önlemler, maske takmaları, 2 metre mesafe ile küçük gruplar halinde toplanmaları ve bağırmak yerine gürültü yapan, düdük gibi araçlar kullanmaları. Göz yaşartıcı gazın öksürtmesi bulaşmaya neden olabilir Uzmanlar, bağırmanın ve slogan atmanın solunum damlacıklarının havaya yayılmasını kolaylaştırdığına, polisin kullandığı biber gazının yol açacağı öksürmenin aynı şekilde damlacıkla bulaşmaya neden olabileceğine dikkat çekiyor. Sağlık yetkililerinden en üst düzey açıklamaysa ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Robert Redfield’dan geldi. ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu’nda soruları yanıtlayan Redfield, protestolarda virüsün tohumlarının yeniden atılmış olabileceğini, göstericilerin 3 ila 7 gün içinde test yaptırması gerektiğini söyledi.