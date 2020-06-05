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“Protestolar Gizli Servis ve Polis İçin Çocuk Oyuncağıydı”

05.06.2020 19:28 | Son Güncelleme

Başkan Trump, işsizlik oranındaki sürpriz düşüşle ilgili olarak, “Bu rakamlar doğru adımları attığımızı gösteriyor” dedi. Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestoları sırasında görev yapan Gizli Servis, Ulusal Muhafız ve Washington DC polisini övdü, “Onlar için çocuk oyuncağıydı” dedi

“Protestolar Gizli Servis ve Polis İçin Çocuk Oyuncağıydı”

ABD Başkanı Donald Trump, işsizlik oranında görülen sürpriz düşüşün ardından Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Ekonomi verileri için “Bu rakamlar doğru adımları attığımızı gösteriyor” dedi. Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestoları sırasında görev yapan Gizli Servis, Ulusal Muhafız ve Washington DC polisini övdü, “Onlar için çocuk oyuncağıydı” dedi.

Corona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirlerin normalleşme amacıyla aşamalı şekilde gevşetildiği ABD’de uzmanlar Mayıs ayında istihdamda 9 milyon iş kaybı daha bekliyordu. Ancak Çalışma Bakanlığı’nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, bu ay istihdamda 2,5 milyon artış yaşandı ve bu verilerle Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 13.3’e geriledi.

Ekonomide beklentilerin aksine gelen olumlu verilerin ardından Twitter’dan Beyaz Saray’da saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Başkan Trump yaklaşık yarım saat gecikmeli olarak basın toplantısına başladı.

ABD Başkanı basın toplantısının büyük bölümünü, ülke genelindeki George Floyd protestoları yerine, Corona virüsü salgını öncesinde kendi yönetiminin en önemli avantajı olarak gördüğü ekonomiye ayırdı.

“Bu bir tufandı, ekonomide çok daha güzel rakamlar bizi bekliyor”

Amerika’nın ekonomide “muhteşem dönüşünün” başladığını söyleyen Başkan Trump, “Rakamlar doğru kararlar aldığımızı gösteriyor. Bu veriler bizi uzun vadeli bir büyüme sürecine taşıyacak. Çok daha güzel rakamlar bizi bekliyor. Ekonominin temelleri çok sağlam olduğu için şu anda bu noktadayız” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını ve salgının ekonomideki etkilerini bir “tufan” olarak niteleyen Trump toparlanmanın çabuk olacağını belirtti.

Gizli Servis ve Ulusal Muhafız’a övgü

ABD Başkanı, Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara da kısaca değindi.

Başkent Washington’da Beyaz Saray yakınlarında 1 haftadır devam eden George Floyd protestosu sırasında görev yapan Gizli Servis, Ulusal Muhafız ve Washington DC polisini övdü, “Harika iş çıkardılar. Onlar için çocuk oyuncağıydı” dedi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park’ta toplanan barışçı göstericilere müdahale edilmesi tartışmaya ve tepkiye yol açmıştı.

O gün Başkan Trump’ın St. Johns Kilisesi’ne yürüyerek gitmesi öncesinde Beyaz Saray çevresindeki güvenlik çemberinin genişletilmesi talimatını veren Adalet Bakanı William Barr ise göstericilerin polisin üç kez uyarmasına rağmen geri çekilmediğini söyleyerek müdahaleyi savunmuştu.

Trump soru almadan basın toplantısını bitirdi

Yaklaşık 40 dakika boyunca kürsüde konuşan Trump daha sonra Corona virüsü salgını döneminde işletmelere sağlanan kredi desteğinin süresini uzatan kararnameyi imzaladı.

O sırada basın mensupları sorularını yöneltmeye başladı. Ancak Trump “Önce bunu imzalayayım” diyerek sorulara yanıt vermemeyi tercih etti, sözü Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e bıraktı.

Beyaz Saray’daki açıklaması “basın toplantısı” olarak duyurulmasına rağmen Başkan Trump soru almadan toplantıyı sonlandırdı.

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