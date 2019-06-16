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Protestolar Hong Kong Liderine Geri Adım Attırdı

16.06.2019 01:01 | Son Güncelleme

Hong Kong lideri Carrie Lam, şiddetli protesto gösterilerine yol açan “iade yasasıyla” ilgili görüşmeleri süresiz olarak askıya aldığını açıkladı. Söz konusu yasa tasarısı yürürlüğe girseydi, Pekin hükümetinin istediği zanlıların Çin’e iade edilmesine olanak tanıyacaktı

Protestolar Hong Kong Liderine Geri Adım Attırdı

Hong Kong lideri Carrie Lam, şiddetli protesto gösterilerine yol açan “iade yasasıyla” ilgili görüşmeleri süresiz olarak askıya aldığını açıkladı.

Söz konusu yasa tasarısı yürürlüğe girseydi, Pekin hükümetinin istediği zanlıların Çin’e iade edilmesine olanak tanıyacaktı. Tasarı, yalnızca 7 milyon Hong Kongluyu değil, aynı zamanda Çin ve yabancı ülke vatandaşlarını da iade kapsamına alacaktı. Yasaya karşı çıkanlar, Hong Kong’da İngiliz idaresi döneminden bu yana devam eden “hukukun üstünlüğü” ilkesini ihlal edeceğini savunuyordu.

Geçen hafta pazar günü bir milyona yakın Hong Konglu kentte tarihi bir gösteri düzenledi. Hong Kong’da bu denli büyük bir eylem en son 1989’da Çin’deki Tiananmen gösterilerinin kanlı bir şekilde bastırılmasını protesto etmek amacıyla düzenlenmişti.

Hafta boyunca devam eden gösteriler zaman zaman polisin şiddetli müdahalesine maruz kaldı. Polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Bir haftadır devam eden gösteriler, Hong Kong’un sivil idarecisi Lam üzerinde büyük bir baskıya yol açarken, Asya’nın en önemli finans merkezlerinden birinde istikrarsızlığa yol açtı.

Tartışmalı iade yasasını askıya alma kararını basın toplantısında açıklayan Lam, bir soru üzerine kararın süresiz olduğunu bildirdi.

Ancak muhalefet Lam’in attığı geri adımı yeterli bulmuyor ve derhal istifa etmesini bekliyor. Muhalefetin bugün (Pazar) Lam’in istifası talebiyle gösterilerine devam edeceği belirtildi.

1997’de İngiltere tarafından 50 yıl özerk yönetim koşuluyla Çin’e iade edilen Hong Kong, bu dönemden yana en büyük siyasi krizlerinden birini yaşıyor. Kriz sivil idareci Carrie Lam’in siyasi konumunu da tehlikeye attı. Bununla birlikte Lam, istifa edip etmeyeceği yönündeki sorulara karşılık “ikinci bir şans” istedi.

Yaşanan kriz, ekonomik büyümesi yavaşlayan ve ABD’yle ticaret savaşına giren Pekin’de de rahatsızlığa yol açmış durumda.

Uzmanlar Lam’in geri adım atma kararını Pekin’in onayını almadan almadığı kanısında. Sing Tao gazetesinde çıkan bir habere göre Lam birkaç gün önce Şenzen kentinde Çin’in Hong Kong’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Han Zheng’le bir araya geldi.

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