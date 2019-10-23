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Protestolar Şili Devlet Başkanına geri adım attırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Şili’de günlerdir devam eden protestolar, Devlet Başkanı Sebastin Pinera’ya geri adım attırdı.

Şili’de günlerdir devam eden protestolar, Devlet Başkanı Sebastin Pinera’ya geri adım attırdı. Pinera, ülkede 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan eylemleri sonlandıracak reform paketimi açıkladı.
Şili’de günlerdir süren protestoların ardından Devlet Başkanı Sebastin Pinera, şiddetli eylemleri sonlandırmayı amaçlayan reform paketini açıkladı. Başkent Santiago’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda konuşan Pinera, sokaklara akın eden Şili halkından açık bir mesaj aldıklarını söyledi. En düşük emekli maaşını yüzde 20’ye kadar arttırma sözü veren Pinera, devletin pahalı tıbbi tedavilerin maliyetini karşılamasını öngören bir planlama yapıldığını dile getirdi. Pinera, son eylemlerin Şili halkı için kaybedilen zamanın telafi edilmesi amacıyla çalışma temposunun arttırılması ve somut adımlar atılması için bir fırsat olduğunu dile getirdi. Asgari ücretin de arttırılacağını açıklayan Şili Devlet Başkanı, elektrik vergilerindeki oranın da düşürüleceği müjdesini verdi.

10 kentte sokağa çıkma yasağı
Metro ücretlerine zam yapılmasının ardından başkent Santiago’da patlak veren protestolarda lise ve üniversite öğrencileri metro ücretlerini protesto etmek için turnikelerin üzerinden atlanması çağrısında bulundu. Başkentte metro ücretlerine karşı başlayan eylemler kısa sürede ülkenin çeşitli kentlerinde binlerce kişinin Şili sokaklarına akın ettiği hükümet karşıtı eylemlere dönüştü. Günlerce devam eden eylemlerde 15 kişi hayatını kaybederken 5 bin kişi de gözaltına alındı. Ülkenin 10 şehrinde olağanüstü hal ilan edildi ve gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkent ile bazı şehirlerde çok sayıda okulda eğitime ara verildi, marketler kepenk indirdi, petrol istasyonlarının önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Eylemcilerden metro sistemine büyük darbe
Başkent Santiago’da binlerce kişi sadece sokağa çıkmakla kalmadı, kentin metro sistemine de zarar verdi. Eylemcilerin, metro sistemine verdiği zararın hükümete maliyeti ise 200 milyon dolar civarında. Metro sistemi büyük hasar almasına rağmen kısmen çalışır durumda.

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