Protestolar ve Polisle Çatışmalar ABD'nin Dört Bir Yanına Yayıldı

Amerika’nın Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd adlı kişinin polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Savcılığın, elleri arkadan kelepçelenmiş ve yere yatırılmış haldeyken boğazına dizini bastırarak ölümüne neden olan polis memuru hakkında üçüncü derece cinayet suçlamasında bulunması tepkileri daha da arttırdı. Associated Press Haber Ajansı, Savunma Bakanlığı Pentagon’un askeri polis birliklerine Minneapolis’a gitmek üzere hazır olmaları emrini verdiğini duyurdu. Kuzey Carolina ve New York eyaletindeki Fort Drum da bulunan birliklere birkaç saat içerisinde bölgeye gitmek üzere hazır olmaları emri verildiği öne sürüldü. Gösteriler Amerika’nın başkenti Washington’a sıçradı. Protestocular Beyaz Saray binasının önündeki Lafayette Park’ın hemen dışında toplandılar. Bunun üzerine Beyaz Saray giriş çıkışlara kapatıldı. Göstericilerden bazıları gizli servis elemanlarıyla itiş kakış yaşarken çevredeki bazı binaların duvarlarına da sprey boyalarla sloganlar yazdılar. Duvarlara George Floyd’un polisin boğazına bastığı sırada söylediği “Nefes alamıyorum” ifadesi yazıldı. Aynı ifade 2014 yılında New York’ta benzer şekilde polisin gözaltına alması sırasında boğularak ölen Eric Garner’ın da son sözleri olmuştu. Bazı göstericiler de Amerikan bayrağını yaktı.

New York şehrindeki gösteriler ikinci gününde de devam etti. Göstericiler yer yer polisin kendilerini durdurmak için yerleştirdiği bazı barikatları yıktı. Amerikan haber kanalı CNN televizyonunun merkezinin de bulunduğu Atlanta’da protestocular tv binasının önünde toplandı. Göstericilerin binaya su şişeleri fırlattığı ve binaya girmeye çalıştıkları görüldü. Kanalın önündeki CNN logosuna sprey boya ile zarar veren protestocular, girişin camlarını da kırdı. Dev logoya tırmanan bir gösterici, ‘’Black Lives Matter’’ (Siyahların hayatının önemi var) bayrağını dalgalandırdı. CNN binasına girmeye çalışan göstericilere karşı polis kalkan oluşturdu. Göstericilerin içeriye hava fişek benzeri bir şey fırlattığı görüldü. Binan önünde biber gazına benzer bir dumanın oluşmasının ardından göstericiler kapıdan uzaklaştı.Houston ve Las Vegas şehirlerinde de protesto gösterileri düzenlendi. Bu iki şehir hayatını kaybeden George Floyd’un doğup büyüdüğü şehirlerdi. Houston’da 60 kadar protestocu yaklaşık yarım saat süreyle otoyolu trafiğe kapattı.

Floyd’un öldüğü Minneapolis şehrinde de gösterile üçüncü gecede de sürdü. Belediye Başkanı Jacob Frey, akşam 8’den sabah 6’ya kadar şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Ancak bu karar da gösterilerin devamına engel olamadı. Barışçıl olarak başlayan protestolar şiddet eylemleri ve yağmaya da dönmüş durumda. Floyd’un ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan polis memuru Derek Chauvin hakkında savcılık kefalet bedeli olarak 500 bin dolar belirlendiğini açıkladı. Washington Post gazetesi Chauvin’in karısının da tutuklu polis memuru hakkında boşanma davası açtığını yazdı. Öte yandan Floyd’un ailesi polisi memuru Chauvin’in üçüncü derece cinayetle suçlanmasına tepki gösterdi. Aile tarafından yapılan açıklamada “Minneapolis polis memuru Derek Chauvin’in George Floyd’un ölümden sorumlu olarak tutuklanması memnuniyet verici ancak adaletin yerini bulması için daha fazşlası olmalı. Biz birinci derece cinayetten sorumlu tutulmasını bekliyorduk ve birinci derece cinayetle suçlanmasını istiyoruz. Yetkililere çağrıda bulunuyor ve bu memurun işlediği suçun gerçek durumunu yansıtacak şekilde değişiklik yapmaları çağrısında bulunuyoruz”ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki en eski sivil haklar gruplarından biri olan NAACP’in başkanı ve yöneticisi Derrick Johnson da Amerika’nın Sesi’ne verdiği demeçte “Biz ırkçılık konusuyla değil, Minneapolis’teki Afrika kökenli Amerikalıların hayatlarının değerleri konusuyla mücadele ediyoruz” dedi. Johnson, barışçıl protestolara destek verdiklerini söylerken şiddet olayları ve yağmayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. Amerika Başkanı Donald Trump da dün Floyd’un ailesiyle telefonla görüştüğünü ve aileye taziyelerini sunduğunu söyledi. Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, Minneapolis’teki gösterilerin kanunsuz bir anarşi ve kaosa dönmesine izin veremeyecekelerini söyledi. Minneapolis’te göstericiler şu ana kadar bir polis merkezini ateşe verirken çok sayıda işyerine de zarar verdi. Minneapolis ve St. Paul şehirlerindeki gösterilerin ardından Ulusal Muhafızlar da görevlendirildi. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da haydutlar olarak nitelediği kişilerin George Floyd’un anısında da saygısızlıkta bulunduklarını dile getirdi.

Trump, ayrıca eğer yağma olursa o durumda polisin de silahlarını kullanmaya başlayacağını dile getirdi. Twitter şirketi Başkan Trump’ın bu paylaşımına “şiddet öğelerini övdüğü” gerekçesiyle uyarı mesajı koydu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan’ın şiddeti övmediği aksine bu mesajıyla şiddeti kınadığı belirtildi. Trump da mesajıyla ilgili olarak daha sonra “Yağma silahların ateşlenmesine neden olur… Bunun olmasını istemiyorum geçen akşam dile getirdiğim konu buydu”açıklamasını yaptı. Gösterilerin şiddet olaylarına dönmesi nedeniyle Başkan Trump’ın da hedefinde olan Minneapolis Belediye Başkanı Frey kendini savundu. Frey, “Trump Minneapolis’in gücü hakkında hiçbirşey bilmiyor biz son derece güçlü bir şehiriz”ifadelerini kullandı. Frey, protestocuları da uyardı ve çevreye zarar vermenin şehirde yaşayan topluma zarar vermek olduğunu dile getirdi. Frey ayrıca göstericiler ateşe verdiği polis merkezindeki görevli personele hayatlarını tehlikeye atmamaları için binayı boşaltmaları talimatını da kendisinin verdiğini söyledi.

Minnesota Valisi Tim Walz da Başkan Trump’ın açıklamarına tepki gösterdi. Vali bölgede durumun çok hassas olduğunu ve kimsenin yanına benzin dökmemesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan CNN televizyonunun canlı yayınına bağlanan Floyd ailesinin avukatı, George Floyd’un ölümüyle ilgili olarak bağımsız bir kurumdam otopsi raporu talep ettiklerini dile getirdi. Avukat, Minneapolis şehri emniyet güçlerine güvenmediklerini polisin ortada Floyd’un ölümüne dair görüntüler olmasına rağmen polisin ilk andan bu yana yalan beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis ilk açıklamalarında Floyd’un boğulma değil farklı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı William Barr da konuya ilişkin yaptığı açıklamada polis memurunun George Floyd’ın boğazına dakikalarca dizini bastırarak ölümümne neden olduğu görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu söyledi. Adalet Bakanı konuya ilişkin soruşturmanın Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından devam ettirildiğini belirtti. Eski Başkan Barack Obama da George Floyd’un gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Obama Corona virüsü salgını nedeniyle hayatın normale dönmeye başlamasından bahsederken Amerika’da ırkçılığın bu normale dahil olmaması gerektiğini ifade etti. Obama “Milyonlarca Amerikalı için ırkları nedeniyle kendilerine farklı davranılmasının trajik, acı veren ve delirtici düzeyde bir normallik anlamına geldiğini unutmamalıyız. Bu 2020 yılının Amerika’sında normal olmamalı. Bu normal olamaz” ifadelerini kullandı.