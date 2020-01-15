HABER
  4. Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformuna karşı yapılan greve Paris Operası'nın bale sanatçıları da dahil oldu.

Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

Fransa’nın en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) çağrısıyla başlayan emeklilik reformu karşıtı greve Paris Operası sanatçıları da katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük tepki çeken emeklilik reformundan geri adım atmazken, yüz binlerce kişinin katıldığı greve destek veren Paris Operası sanatçılarının performansı sosyal medyada yayıldı.

Yeni emeklilik düzenlemesiyle birlikte farklı mesleklerin özelliklerine göre belirlenmiş 42 emeklilik türü ortadan kaldırılarak, aşamalı olarak tek tip emekliliğe geçilecek.

Emeklilik yaşını 62 olarak tutuyor görünen düzenlemede, emeklilik maaşının tamamını almak isteyen işçiler 64 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi!12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi!
Putin forma giyip buz pistine indi!Putin forma giyip buz pistine indi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Paris Operası protesto

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

İnanılmaz! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

İnanılmaz! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Yapay zeka buna da karar verecek!

Yapay zeka buna da karar verecek!

Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi!

12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi!

Putin forma giyip buz pistine indi!

Putin forma giyip buz pistine indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.