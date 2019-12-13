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Protestolarda Çin bayrağı yakan 13 yaşındaki çocuğa 1 yıl ev hapsi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Tuen Mun Belediye Binası önünde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile birlikte Çin bayrağı yakan 13 yaşındaki protestocu kıza 1 yıl ev hapsi verildi.

Çin, (DHA)- Hong Kong’da Tuen Mun Belediye Binası önünde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile birlikte Çin bayrağı yakan 13 yaşındaki protestocu kıza 1 yıl ev hapsi verildi.
Olay 21 Eylül’de Hong Kong’un Tuen Mun bölgesindeki belediye binası önünde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile birlikte, ismi açıklanmayan 13 yaşındaki kız çocuğu, Çin bayrağı yaktı. Polis tarafından gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemede 1 yıl ev hapsine çarptırıldı.
Davanın hakimi Kelly Shui, suçlunun yaşça küçük olmasının verilecek cezayı hafifletmeyeceğini belirtti.

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