Protestoların Ardından Gürcistan’da Seçim Sistemi Değişikliği Sözü

Gürcistan’daki en varlıklı kişi olan, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucu lideri ve Rusya vatandaşlığına da sahip Bidzina Ivanishvili ise protestoların beşinci gününde sessizliğini bozarak protestoculara yanıt verdi. Ivanishvili, “Bugün, toplumun değişim istediğini görüyoruz” dedi ve muhalif halkın talep ettiği şekilde seçim sisteminin daha adil olması için değiştirileceğini belirtti. Ivanishvili ayrıca yeni sistemin gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde geçerli olacağını söyledi.

İktidar partisinin Rus hükümet yetkilileriyle yakın ilişkide olduğu görüşünde olan binlerce protestocu seçim sisteminin değişmesi ve İçişleri Bakanı’nın görevden alınması talebiyle Perşembe günü sokaklara dökülmüştü. Protestolar, uluslararası parlamenterler toplantısında Rus milletvekili Sergei Gavrilov’un başkent Tiflis’i ziyareti sırasında mecliste söz almasının ardından alevlendi.

Ancak Perşembe günü başlayan gösterilerde polisin müdahalesi sonucu yüzlerce kişinin yaralanmasına ve yüzlercesinin de gözaltına alınmasına da tepki göstermeye devam eden protestocular İçişleri Bakanı’nın istifasını talep ediyor.

Gösterilerde en az 240 kişinin polisin gaz bombası ve tayzikli su kullanması nedeniyle yaralandığı, 300 protestocununsa gözaltına alındığı belirtiliyor. Tiflis’teki protestolar, Gürcü Rüyası partisinin 2012 yılında iktidara gelmesinden bu yana karşılaştığı en sert halk muhalefeti olarak değerlendiriliyor.

Gürcistan’da Güney Osetya ve Abhazya bölgelerini hala kontrolu altında tutan Rusya’dan ise sert tepki geldi. Rusya’ya muhalif olan göstericilerin protestoları sonrası Moskova’dan yapılan bir açıklamada Rusya’dan Gürcistan’a yapılacak uçak seferlerinin 8 Temmuz 2019 tarihi itibariyle askıya alınacağı aktarıldı. Rusya ulaşım bakanlığının açıklamasında ‘borç ve güvenlikle ilgili sorunlar’ nedeniyle Gürcistan’dan Rusya’ya yapılacak seferlerin de durdurulacağı belirtiliyor.

