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Protestoların Ardından Porto Riko Valisi İstifa Kararı Aldı

25.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello 10 günden fazla bir süredir devam eden protesto gösterilerinin ardından istifa kararı aldı

Protestoların Ardından Porto Riko Valisi İstifa Kararı Aldı

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello 10 günden fazla bir süredir devam eden protesto gösterilerinin ardından istifa kararı aldı.

Rossello televizyondan yayınlanan konuşmasında 2 Ağustos’ta yürürlüğe girecek şekilde istifa edeceğini kaydetti.

Halkın yolsuzluk ve rüşvet almakla suçladığı Rossella’nın kadın düşmanı ve homofobik yazışmalarının ortaya çıkması bardağı taşıran son damla olmuştu.

Başkent San Juan sokaklarına dökülen protestocular bu haberi coşkuyla karşıladı.

Karayip adasının yeni liderinin Adalet Bakanı Wanda Vazques olması bekleniyor. Ancak protestocular bu isme de Rossella’ya yakınlığı nedeniyle karşı çıkıyordu.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun yardımcılarıyla cinsiyetçi ve homofobik yazışmaları 13 Temmuz’da sızmıştı.Kadın siyasetçilere Porto Rikolu ünlü şarkıcı Ricky Martin’in eşcinselliğiyle ilgili aşağılayıcı bir dil kullanan Rossella’nın ve üst düzey 11 yetkilinin cep telefonları için arama izni çıkarılmıştı. Porto Riko Adalet Bakanlığı, soruşturmanın bir parçası olarak telefonları geçen hafta talep etmişti.

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