HABER

Protestoların devam ettiği Hong Kong'daki yerel seçimde oy sayım işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 19:39 | Son Güncelleme

Otonom bölgenin tek "tam demokratik" sandık uygulaması özelliğindeki yerel seçime katılım oranı yüzde 69 oldu

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde düzenlenen mahalli idare seçiminde oy sayım işlemi başladı.

7 milyon 400 bin nüfuslu kentte, 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere yerel saatle 07.30'dan 22.30'a kadar oy kullanıldı.

Hükümet ve milletvekillerinin, Pekin merkezi yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği Hong Kong'da yerel seçim tek "tam demokratik" sandık pratiği özelliği taşıyor.

Seçim için bu yıl 4 milyon 130 bin seçmenin kayıt yaptırdığı otonom bölgede, South China Morning Post'un verilerine göre, katılım oranı yüzde 69 oldu.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımının başlamasıyla, seçmenler oy kullanma merkezlerinde sayımı izlemeye başladı.

Yerel seçimin ilk 4 saatinde 1 milyondan fazla seçmen oy kullanırken, 2015'teki seçimin ilk 4 saatinde 340 bin kişi oy vermişti.

Diğer yandan 2015'te 3 milyon 120 bin seçmen kayıt yaptırmış, bunların sadece yüzde 47,1'i sandığa gitmişti.

- Genel seçimde halk sandığa gidemiyor

Milletvekilleri, kabine üyeleri ve hükümet liderinin bin 200 kişilik komite tarafından Pekin yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği kentte, demokrasi savunucuları, bu tek "tam demokratik" sandık pratiğine Pekin'in bölgedeki baskınlığını kırmak adına büyük önem veriyor.

Yerel seçime katılan bin 104 adaydan ipi önde göğüsleyenler, temsil ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlar adına bin 200 kişilik komiteye girerek hükümeti belirlemek üzere oy verme hakkına da sahip olacak.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Demokrasi savunucuları, başta Hong Kong'da adayların Pekin yönetimince belirlendiği seçim modeli olmak üzere, bölgedeki mevcut Çin kaynaklı pratiklerin söz konusu modele aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

PARTNERMüge Boz anne olduMüge Boz anne oldu
Güleda için 'Kaktüs' oyununu sergiledilerGüleda için 'Kaktüs' oyununu sergilediler
Neve Şalom Sinagogu'nda Yahudi kültür ve mirası etkinliğiNeve Şalom Sinagogu'nda Yahudi kültür ve mirası etkinliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hong Kong yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Can pazarı! Köprüden düştü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Validen kutlama programında 'öğretmen gibi otur' uyarısı

Törene damga vurdu! 'Öğretmen gibi otur'

Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem!

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.