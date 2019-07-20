Protestoların sürdüğü Hong Kong'da polis patlayıcı ele geçirdi

Emniyet yetkilileri baskınla ilgili bir kişinin tutuklandığını, başka tutuklamaların da olabileceğini duyurdu.

Bomba imha uzmanı Alick McWhirter, TATP'nin güçlü bir patlayıcı olduğunu ve bir kilogramının imha edildiğini bildirdi.

Yetkililer, bir binaya yapılan baskında el yapımı patlayıcıların imal edildiği laboratuvar bulunduğu, 2 kilogram TATP (TriAsetonTriPeroksit) tipi patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

Hong Kong'da, 3 Nisan'da parlamentoya sunulan yasa tasarısı bölgenin özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Tasarıya karşı 12 Haziran'da düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında da en az 79 kişi yaralanmıştı, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Bölge Başyöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek askıya alındığını duyurmuş, özür dileyerek tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

