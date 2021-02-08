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Protestoların Sürdüğü Myanmar’da Ordudan Seçim Sözü

08.02.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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Protestoların Sürdüğü Myanmar’da Ordudan Seçim Sözü

Myanmar’da hükümeti devirerek yönetime el koyan ordunun lideri General Min Aung Hlaing, ülkede yeniden seçim düzenleme ve iktidarı kazanan tarafa devretme sözü verdi

Myanmar’da hükümeti devirerek yönetime el koyan ordunun lideri General Min Aung Hlaing, ülkede yeniden seçim düzenleme ve iktidarı kazanan tarafa devretme sözü verdi.

Askeri darbeye karşı on binlerce kişinin sokaklara döküldüğü protesto gösterilerinin üçüncü gününde televizyondan halka seslenen General Min Aung Hlaing, geçen Kasım ayında yapılan seçimlerin hileli olduğunu ve ordunun bu nedenle yönetime el koyduğunu söyledi.

Yeniden bir seçim kurulu oluşturulması gerektiğini vurgulayan Ming Aung Hlain, askeri cuntanın geçmişteki askeri rejimlerden farklı olarak “gerçek ve disiplinli bir demokrasi” kuracağını ifade etti.

General Ming Aung Hlaing, Kasım seçimlerinde Corona virüsü salgınının bahane edildiğini ve ülkede adil bir seçim süreci yaşanmasına izin verilmediğini savundu.

Öte yandan başkent Naypyitaw’da askeri darbenin ve ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi’nin tutuklanmasının protesto edildiği gösterilerde zırhlı polislerin darbe karşıtı slogan atan göstericilerin yolunu kapattığı aktarıldı.

Polisin yola yerleştirdiği levhada, göstericilerin polis kordonunda üçüncü sırayı da aşması halinde ateş açılabilceği uyarısı yapıldı. Naypyitaw polisi daha önce göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Reuters haber ajansı, protestolarla ilgili görüşmeye çalıştığı askeri cuntayla iletişim kuramadığını bildirdi.

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