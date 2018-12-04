HABER

Protestolarla baş edemeyen Fransa'dan geri adım!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıta getirilen vergi zamlarını geri çektiklerini duyurdu.

Fransa hükümet kaynakları, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin, akaryakıta getirilen vergi zamlarını geri çektiklerini duyuracağını açıkladı.

Fransa hükümeti ayrıca Sarı Yelekliler ile bugün yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini resmi olarak duyurdu.

Ülke genelinde sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklarda gösteriler düzenliyor.

‘Sarı yelekliler’, yoldan geçen araç sürücülerine ‘eylemlere katılım’ çağrısı yapıyor.

17 Kasım başlayan ‘sarı yelekliler’ eylemi, ülkenin birçok kentinde sürüyor. Fransa'da, ülkenin İsviçre ve Almanya sınırlarına yakın şehri Mulhouse’da da eylemciler belirli noktalarda eylemlerini gün boyu nöbetleşerek sürdürüyor. Ana yol kenarına barikatlar oluşturan ve trafiği yavaşlatarak sürücülere eylemlere katılım çağrısı yapan ‘sarı yelekliler, gösterilerini sürdüreceklerini söyledi.

İsminin Stephane olduğunu ve Guebwiller şehrinde bir bilgisayar şirketi bulunduğunu söyleyen eylemci, “Hepimizin verdiği kavga aynı, çeşitli isteklerimiz var, vergiler konusunda, akaryakıt vergileri konusunda, gaz vergileri konusunda, elektrik üzerindeki vergiler konusunda, dulluk yardımları konusunda, isteklerimizi saatlerce anlatabilirim” dedi.

Polisin eylemcilere karşı daha sert müdahaleye girişebileceğine dair soruya, “Ara sıra jandarma buraya geliyor, onlar bile yaptıkları bu işten bıktıklarını söylüyorlar ama bu kurumları temsil etmeye devam ediyorlar, nerede duracaklarını seçmeleri lazım, bugün Sainte Barbe bayramı yani itfaiye erlerinin günü, vali buraya geldiğinde hepsi valiye sırtını döndü, itfaiye erleri bile artık bıkmış. Yola çıktık, şimdilik bir piknik havası var, bakın kulübemizi kuruyoruz, her hafta sonu buradan bir çok insan Paris'e gidiyor, bu Cumartesi günü yine hep beraber Paris'te olacağız, Paris'te çatıların üzerine keskin nişancılar yerleştiriyorlar, bunu yapan bizim polisimiz. Asla bu işin sonunu bırakmayacağız”

Kadın gösterici ise “Bu insanların eşitliği, sosyal hakların eşitliği, her insan haysiyetli yaşamak zorunda, zengin bir ülkede yaşıyoruz, Avrupa'dayız. Bizim örnek gösterilmemiz gerekir, peki şimdi neyimiz var Sefilleri oynuyoruz, 80 - 90 yaşındaki insanlar ayın 15’inden sonra mısır gevreğine süt döküp yiyorlar, yaşama böyle devam edemeyiz” dedi.

“Macron hareketin başlangıcından beri bize cevap vermedi ya da olumsuz cevap verdi” diyen eylemci, “Macron geldiğinden beri her şeyin fiyatı arttı, bugüne kadar bize dizel araç alın diyen Macron bugün dizel arabaları çöpe atın diyor. Bugün bizimle masaya oturup bir sürü milyar eurolar verse bile artık çok geç, bugün biz Macron'un gitmesini istiyoruz” diye konuştu.

PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
Erdoğan'dan Venezuela yaptırımlarına eleştiriErdoğan'dan Venezuela yaptırımlarına eleştiri
Devlet Başkanı iddiaları reddetti: Ne öldüm ne de klonlandımDevlet Başkanı iddiaları reddetti: Ne öldüm ne de klonlandım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Akaryakıt Zammı geri aldı

En Çok Okunan Haberler

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Can Ataklı'dan seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

Can Ataklı'dan seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Okulda cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Okuyucu Yorumları 77 yorum
GERÇEKTEN FRANSIZLARI KUTLAMAK LAZIM ADAM GİBİ ADAMLAR HAKKINI ARAMAYI BİLİYORLAR
Bizde hakkını aradın mı hükümet gözündr teröristsin.Ayrıca koyunların gözünde de teröristsin.
BİZİM BURADA ÜLKE YANGIN YERİNE DÖNMÜŞ.ÇARŞI PAZAR ALEV ALMIŞ.TEKERİ TERS DÖNMEYEN KALMAMIŞ.16 YILDA ÜLKEYİ SOĞANA ÇEVİRMİŞLER.TOPLUM ÇÜRÜMÜŞ.KRAL ÇIPLAK
Senin milletin gibi koyun değiller.
@06yaman haklarını ınsanların dukkanlarını yağmalayarakmı calarakmı saldırarakmı ulkeyı atese cevırerekmı arıyolar. kendı ulkelerıne yapıyorlar mılyarlarca dolar zarara soktular. kucuk dusurduler. kıme yaradı kendı ulkelerıne dusmanlarına. sadece onlar sevındı.
@06yaman DEMOKRASİ kazandı
@06yaman herkese anladığı dilden canım
@emresgt @emresgt insan gibi çıkar protesto yaparsin hakkını alamazsin. Peki sonra ne yapacaksın? Boynunu büküp kolelige devam mi ediceksin. Hiç kusura bakmayin soke soke hakkını alacaksin.
@emresgt aptal herif kendi hakkını arıyorsun bunu sen değil zamı yapanlar düşünecek.enflayonu yükselten dövizi yükselten düşüşnecek.mall
halkın önünde hiç bir iktidar duramaz, tabi ki hakkını aramayı biliyorsa..
demokrasinin ve demokratik hakların gözünü seveyim
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç deprem anları güvenlik kamerasında!

Korkunç deprem anları güvenlik kamerasında!

Devlet Başkanı iddiaları reddetti: Ne öldüm ne de klonlandım

Devlet Başkanı iddiaları reddetti: Ne öldüm ne de klonlandım

Uzmanlar uyardı: Korkunç bir felaketle karşı karşıyayız

Uzmanlar uyardı: Korkunç bir felaketle karşı karşıyayız

ABD'den cüretkar teklif: Fişini çekelim!

ABD'den cüretkar teklif: Fişini çekelim!

Defileye katılan vekilin elbisesi olay oldu

Göğsünü emojiyle kapattı! Vekilin elbisesi olay yarattı

Yılbaşı hazırlıkları başladı! Moskova rengarenk

Yılbaşı hazırlıkları başladı! O şehre bir de şimdi bakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.