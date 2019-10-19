Protestolarla Sarsılan Lübnan’da Neler Oluyor?

Lübnan’da Whatsapp görüşmelerine vergi getirilmesi planına tepkiyle başlayan protestolar üçüncü günde de devam etti. Göstericiler yollara barikat kurdu, lastik yaktı. Başkent Beyrut’ta düzenlenen gösterilere her yaştan gösterici katıldı. Lübnan’da Şii Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah gösterilerle ilgili ilk kez konuştu. “Gelinen noktada herkes sorumluluk üstlenmeli. Çözüm için çalışmazsak ülke çöküşe doğru gidecek” dedi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut dahil olmak üzere ülke çapında düzenlenen protesto gösterilerinde Cuma günü gerilim yüksekti. Güvenlik güçleri ekonomiyi çökme noktasına getirmekle suçladıkları hükümeti protesto için toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda 70 kişi gözaltına alındı.

Göstericiler üçüncü günde de Lübnan sokaklarındaydı. Şii Amal hareketine mensup silahlı milislerin gözdağına rağmen yollarda barikat kuran göstericiler protestolarda kazanılan ivmeyi koruma çabasında. Başkent Beyrut’ta Cumartesi günü düzenlenen gösterilere her yaştan eylemci katıldı. Göstericiler devrim sloganları attı.