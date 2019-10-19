Protestolarla Sarsılan Lübnan’da Neler Oluyor?

Lübnan’da Whatsapp görüşmelerine vergi getirilmesi planına tepkiyle başlayan protestolar üçüncü günde de devam etti. Göstericiler yollara barikat kurdu, lastik yaktı. Başkent Beyrut’ta düzenlenen gösterilere her yaştan gösterici katıldı. Lübnan’da Şii Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah gösterilerle ilgili ilk kez konuştu. “Gelinen noktada herkes sorumluluk üstlenmeli. Çözüm için çalışmazsak ülke çöküşe doğru gidecek” dedi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut dahil olmak üzere ülke çapında düzenlenen protesto gösterilerinde Cuma günü gerilim yüksekti. Güvenlik güçleri ekonomiyi çökme noktasına getirmekle suçladıkları hükümeti protesto için toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda 70 kişi gözaltına alındı.
Göstericiler üçüncü günde de Lübnan sokaklarındaydı. Şii Amal hareketine mensup silahlı milislerin gözdağına rağmen yollarda barikat kuran göstericiler protestolarda kazanılan ivmeyi koruma çabasında. Başkent Beyrut’ta Cumartesi günü düzenlenen gösterilere her yaştan eylemci katıldı. Göstericiler devrim sloganları attı.
Reuters haber ajansına konuşan 32 yaşındaki Muhammed Awada “Ülke çöküşe gidiyor. Bu rejim Lübnan’ı yönetemiyor, devrilmeli ve yerine başka yönetim gelmeli. Artık devletimizin olduğunu hissetmiyoruz” şeklinde konuştu.
Hizbullah lideri: Hükümet yeni bir ruhla göreve devam etmeli”
Lübnan Başbakanı Saad Hariri ulusal birlik hükümetindeki ortaklarını ekonomik krizi çözebilecek reformları engellemekle suçlamış, hükümet ortaklarına da çözüm bulunması için 72 saat süre vererek istifa edebileceği imasında bulunmuştu.
Lübnan’da hükümetin ortaklarından olan Şii Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah ülkede 3 gündür devam eden protestolarla ilgili ilk kez konuştu, örgütün hükümetin istifasına karşı olduğunu ve ülkenin içinde bulunduğu mali kriz göz önüne alındığında yeni bir hükümetin kurulması için zaman olmadığını belirtti. Borç içindeki ekonomiyle ülkenin böyle bir lüksü olmadığını belirten Nasrallah “yeni bir gündem ve yeni bir ruhla” hükümetin göreve devam etmesi, protestolardan ders çıkararak yola devam etmesi gerektiğini savundu.
Hasan Nasrallah “Siyasi puan kazanmaya çalışmak yerine herkes sorumluluk almalı. Gelinen noktada hepimiz sorumluluğu üstlenmeliyiz” dedi.
Hizbullah lideri: “Çözüm için çalışmazsak çöküşe gidiyoruz”
Hizbullah lideri ülkede halka daha fazla vergi yükü getirilmesinin toplumsal huzursuzluğun patlamasına yol açacağı öngörüsünde bulundu, “Eğer çözüm bulmak için çalışmazsak, ülke olarak çöküşe doğru gidiyoruz. Ülke iflas edecek, para birimimizin değeri kalmayacak” ifadelerini kullandı. Hasan Nasrallah, ikinci bir tehlikenin de durumun yanlış yönetilmesi halinde halkta bir patlama yaşanması olduğunu söyledi. Yoksul kesime yeni vergi yükünün getirilmesi halinde destekçilerine sokağa dökülme çağrısında bulunacağını belirtti.
Lübnan’ın güneyindeki liman kenti Sur’da göstericiler sokaklara döküldü. Reuters haber ajansına konuşan göstericilerden Sylvia Yakub “Gösterilere katılıyorum çünkü son 30 yıldır bizi savaş ağaları yönetiyor. 30 yaşıma gireceğim, ailem geleceğin daha iyi olacağını söylüyor ama ben gelecekte daha iyi günler görmüyorum” dedi. Sylvia Yakub “Çaldıkları parayı geri istiyoruz çünkü 30 aile 5 milyon insanı yönetiyor. Bunu daha fazla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Gösteriler Arap isyanlarını akıllara getirdi”
Lübnan’da neredeyse bütün ana siyasi partileri kapsayan hükümet gelen tepkilerin ardından 2020 bütçesine son şekli verilirken yeni vergi yükü getirmeyeceğinin sözünü verdi. Lübnan, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF’nin mali destek karşılığında kemer sıkma tedbirlerini uygulama baskısı ile karşı karşıya. 2020 bütçesi Lübnan’a yolsuzlukla mücadele koşuluyla vaat edilen milyarlarca dolarlık desteğin önünü açabilir.
Mezhepsel dengelerin hassas olduğu Lübnan’da toplumun tüm kesiminden katılımın olduğu gösterilerde atılan “Halk rejimin düşmesini istiyor” sloganları ve gösterilerde Nasrallah dahil olmak üzere Lübnan’da bütün siyasetçilere gösterilen tepki dikkat çekti. Lübnan’daki gösterilerin dört lideri iktidardan indiren Arap isyanlarını akıllara getirdiği yorumu yapılıyor.
35 yaş altı işsizlik oranının yüzde 37 olduğu ve kamu borcunun da Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 150’sine dayandığı Lübnan’da siyasetçiler devlet kaynaklarını kendi çıkarına kullanmakla suçlanıyor.
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