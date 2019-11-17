Protez bacağına kavuşacağı günü heyecanla bekliyor

Eksilme'nin durumundan haberdar olan Haluk Levent, sosyal medyadan, "Musa'nın 4 çocuğu var. Birkaç ay önce bacağı kesildi. Çalışamıyor. Çocuklarına bakması lazım. Haydi ona protez bacak taktıralım. Ölçümler yapıldı. Kim 32 bin lirayı protez firmasına gönderirse ben de onu bir tiyatroya götüreceğim." paylaşımında bulundu.

Arkadaşları ve komşularının yardımıyla geçinen talihsiz adamın yeniden ayağa kalkabilmesi için gerekli olan protez bacağın alınması konusunda, sanatçı Haluk Levent'in yaptığı yardım çağrısı sonucu umut ışığı doğdu.

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da geçirdiği iş kazasının ardından kangren olan bacağı kesilen Musa Eksilme'yi, bir hayırseverin 32 bin liralık protez bacağı alacağını taahhüt etmesi üzerine yeniden yürüyebilme heyecanı sardı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan ve paylaşılan mesajın ardından yeni bir açıklama yapan Levent, "Musa artık yürütecek, çalışacak ve 4 çocuğuna bakabilecek çünkü benim iş insanı gönlü güzel dostum var. İyi bir adam. Aradı ve pazartesi protez firmasına ücreti yatıracağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Levent'in bu paylaşımının ardından eşi ve 4 kız çocuğuyla gecekonduda yaşayan Eksilme, tekrar yürüyeceği günlerin heyecanını yaşamaya başladı.

Eksilme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatı izolasyonu yaptığı sırada spiral makinesinin elinden fırlayarak bacağını kestiğini söyledi.

Yerine dikilen bacağından çok sayıda ameliyat geçirdiğini anlatan Eksilme, "Allah komşularımdan razı olsun, onların yardımlarıyla geçiniyoruz. Bu zamana kadar dostlarım, iş ve hastanedeki diğer arkadaşlarım yardımcı oldular. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Çocuklarım için ayakta duruyorum. Yoksa psikolojik durumum çok kötü. Allah, Haluk Levent'ten binlerce kez razı olsun, ne muradı varsa versin." diye konuştu.