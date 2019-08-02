- Protez bacağından uyuşturucu çıktı

Ankara'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyon sırasında zanlılardan birinin protez bacağının içerisine saklanmış eroin bulundu.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu "Nazar" lakabını kullanan Afganistan uyruklu Muhammed S'nin (45) uyuşturucu bağımlısı kişilere madde temin ettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları ve Yeşilöz Mahallesi'nde yakaladıkları Muhammed S'nin üzerinde 1 gram eroin ele geçirdi.

Sorgusunda uyuşturucu maddeyi kendisi gibi Afganistan vatandaşı olan ve Dışkapı bölgesindeki Rus Pazarı civarında torbacılık yapan "Mecit" isimli kişiden satın aldığını söyleyen Muhammed S, bu kişinin yanında da gözcü olarak 18-20 yaşlarında Afganistan uyruklu bir gencin bulunduğu söyledi.

Dışkapı bölgesinde söz konusu kişileri aramaya başlayan ekipler, kısa sürede Afganistan uyruklu Memeli A. (18) ile "Mecit" lakapla Muhammed D'yi (25) yakaladı.