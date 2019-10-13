Protez bacakla 4 bin metreden paraşütle atladı

En büyük hayali paraşütle atlamak olan genç hemşireyi sosyal medyadan fark eden Türk Hava Kurumu (THK) yetkilileri bunu gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Hatice Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir zaman pes etmeyi düşünmediğini ifade ederek, böylesine bir atlayışı gerçekleştirdiği için çok sevinçli olduğunu anlattı.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bacağım protez olarak hayatıma devam ediyorum ama bu hayatıma engel teşkil etmedi. Hatta eski halime göre daha hareketliyim. Hayallerimi ertelemedim. Mesleğime devam ettim. Hayalini kurduğum bir şey vardı bisiklet sürmek. Başta cesaret edemedim ama denedikten sonra yapabildiğimi gördüm. Sonra kayak yaptım. Birçok etkinlik yaptım. Bunların hepsi benim için başarıdır. Uzun süredir uçuş hayali kuruyordum. Türk Hava Kurumu bana ulaştı ve bu benim için çılgınlıktı. İnanılmaz heyecanlıyım ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. THK'ye bu hayalimi gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bunun diğer engelli arkadaşlarıma örnek olmasını istiyorum."

Tunç, söz konusu atlayışı Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere hediye ettiğini de sözlerine ekledi.

Tunç'a eşlik eden tandem pilotu Mustafa Ağcahan ise genç hemşirenin çok cesur olduğunu ifade ederek, son derece keyifli bir atlayış gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

