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Protez bacaklarını kaybeden engelli çocuğu belediye sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, akraba ziyareti için geldiği kentte protez bacaklarını kaybeden çocuğa yeni protez bacaklar yaptırarak hediye etti

Van Büyükşehir Belediyesi akraba ziyareti için geldiği kentte protez bacaklarını kaybeden 14 yaşındaki engelli Mehmet Salih Sarıtaş için yeni protez bacaklar yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naif ve Meleksima Sarıtaş çifti, doğuştan bedensel engelli çocukları Mehmet Salih ile akraba ziyareti için kente geldi.

Mehmet Salih Sarıtaş, otogarda akrabalarını beklerken dinlenmek için çıkararak yanına koyduğu protezlerin bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti.

Otogarı aramalarına rağmen protezleri bulamayan Sarıtaş ailesi Büyükşehir Belediyesi Terminaller Şube Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin yaptığı çalışma da sonuçsuz kalınca Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığına haber verildi.

Yapılan araştırma sonucu ailenin ekonomik durumunun iyi olmadığının anlaşılmasıyla Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda yeni protez bacaklar yaptırılarak Sarıtaş'a hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, belediye olarak her zaman engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Tamer, şunları kaydetti:

"Mehmet 20 gün önce protezlerini kaybetmiş ve bize başvuruda bulunmuş. Biz de kendisine ulaşarak bacak ölçülerini aldık. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda ona yeni protezler yaptırdık. Protezlerini kaybettiği günden bu yana evden çıkmadığını ve çok sıkıldığını söyledi. Bu, bizleri çok üzdü ama artık yeni protezleriyle dışarı çıkıp rahat bir şekilde dolaşacak. Onun mutluluğu bizlere umut oldu."

Mehmet Salih Sarıtaş da yeni protezlerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

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Büyükşehir Belediyesi protez bacak Van

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