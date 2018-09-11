Protez bacaklarını kaybeden engelli çocuğu belediye sevindirdi

Ekiplerin yaptığı çalışma da sonuçsuz kalınca Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığına haber verildi.

Mehmet Salih Sarıtaş, otogarda akrabalarını beklerken dinlenmek için çıkararak yanına koyduğu protezlerin bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naif ve Meleksima Sarıtaş çifti, doğuştan bedensel engelli çocukları Mehmet Salih ile akraba ziyareti için kente geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, belediye olarak her zaman engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Tamer, şunları kaydetti:

"Mehmet 20 gün önce protezlerini kaybetmiş ve bize başvuruda bulunmuş. Biz de kendisine ulaşarak bacak ölçülerini aldık. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda ona yeni protezler yaptırdık. Protezlerini kaybettiği günden bu yana evden çıkmadığını ve çok sıkıldığını söyledi. Bu, bizleri çok üzdü ama artık yeni protezleriyle dışarı çıkıp rahat bir şekilde dolaşacak. Onun mutluluğu bizlere umut oldu."

Mehmet Salih Sarıtaş da yeni protezlerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

