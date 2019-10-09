Protez kollu usta, 40 yıldır kamera ve fotoğraf makinesi tamir ediyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 40 yıldır elektronik tamiri ustalığı yapan Mehmet Akgün (51), 12 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu sol ayak parmakları ile sol kolunu dirseğinin altından kaybetmesine rağmen, kamera ve fotoğraf makinelerini tamir edip, onları yeniden kullanıma kazandırıyor. Akgül, "Dünyada başaramamak diye bir şey yok. İnsanların iki kolu olmuyor, iki gözü görmüyor ama yine de başarılı oluyor" dedi.

Radyo ve televizyon tamirciliğine 11 yaşındayken başlayan Mehmet Akgül, mesleğindeki ilk 5 yılını sadece kamera ve fotoğraf makinesi tamir ederek sürdürdü. Kentin en tanınmış ustaları arasında yer alan ve diğer illerden getirilen kamera ve fotoğraf makinelerini de tamir eden Akgül, 12 yıl önce elektrik akımına kapıldı. Sol koluna dirsek altında protez takılmasına rağmen tek koluyla tamirciliği sürdüren Akgül, mesleğe başlama hikayesini anlattı. Akgül, şunları söyledi:

''1979’da radyo, televizyon tamirciliği üzerine ilk çıraklığımı yaptım. 1985 yılına kadar çıraklık ve kalfalık dönemim devam etti. 1985’ten sonra ise elektronikten anladığım için fotoğraf makinesi tamirine yöneldim. O dönem Konya'da bu işi yapan yoktu. Benim de bu tür konulara eğilimim ve becerim vardı. Bir ustamızla tanıştım. Bana makineyi ve parçalarını öğretti. O günden beri de bu işi yapıyorum."