HABER

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Cübbeli Ahmet'in 1. Dünya Savaşı esnasında kolunu kaybeden Menzil şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öpmesi tepkilere neden olurken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet için 'Öpmek, hürmet alâmetidir! Tapma nişânesi değildir!" yorumu gelmişti. Cübbeli Ahmet, Twitter hesabından yine çok konululacak bir paylaşımda bulundu.

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, 1. Dünya Savaşı sırasında kolunu kaybeden ve Sultan Mehmed Reşad tarafından kendisine protez kol yaptırılan Menzil şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öpmesi tepkilere neden olmuştu.

Cübbeli'den konuyla ilgili savunma gelirken, Cübbeli'nin kendisini eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için "Öpmek, hürmet alâmetidir! Tapma nişânesi değildir! Eğer öyle olmasaydı Ahmet Hakan’ın öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi!" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Atatürk'ün Dıyaüddin'e yazdığı iddia edilen mektubu da paylaşan Cübbeli resmi hesabından şunları söyledi:

"Şehitlerin tabutunu öpenlere gıcık olan zihniyetin vatan müdâfaasında kolu şehîd olan bir evliyânın protez koluna yaptığım hürmete gıcık olmalarına şaşılmamalı! Aynı zamanda bu, “Tasavvuf erbâbı cihâd etmez!” diyen sapık zihniyetlere de tokat gibi bir cevaptır ki atan müdâfaasında bütün cephelerde evliyâullâh en önde savaşmışlardır! Akşemseddinler, İbnü Kemaller, Şeyh Şâmiller ve Şeyh Dıyâuddinler bunun en bâriz örnekleridir.

Bir de şunu ifade edebilirim ki Atatürkçü geçinenlerin Mustafa Kemal’in, vatan müdafaasını takdîren mektup yazdığı böyle bir zâta yapılan hürmeti yadırgamaları, bu kişilerin ne târihten, ne vatan sevgisinden, ne de şehitlikten haberi olmayan kimseler olduğunu ortaya çıkardı!

Öpmek, hürmet alâmetidir! Tapma nişânesi değildir! Eğer öyle olmasaydı Ahmet Hakan’ın öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi!"

İşte o mesajlar:

cubbeli-tweet

cubbeli-tweet-2

cubbeli-tweet-3

cubbeli-tweet-4


PARTNERSeda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...Seda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...
Okul servis araçlarına denetimOkul servis araçlarına denetim
Gelinin babasının patates soğan hediyesi evlilik bitirdiGelinin babasının patates soğan hediyesi evlilik bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Ahmet Hakan protez kolu öpme nişantaşı Ahmet Mahmut Ünlü

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 17 Eylül - Milli Piyango 841. hafta On Numara çekiliş sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

On Numara sonuçları 17 Eylül - Milli Piyango 841. hafta On Numara çekiliş sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

Gelinin babasının patates soğan hediyesi evlilik bitirdi

Gelinin babasının patates soğan hediyesi evlilik bitirdi

Muğla'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 göçmen öldü

Muğla'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 göçmen öldü

Manisa Sarıgöl'den acı haber: 1 şehit

Manisa Sarıgöl'den acı haber: 1 şehit

Adıyaman'da mermer ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Adıyaman'da mermer ocağında patlama! Yaralı işçiler var

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.