"Protezle" bıraktığı yerden hayata devam etmek istiyor

Sağ dirsek altından kolunu kaybettiğini belirten Çapan, "Makinede bir pislik vardı ben o pisliğe elle müdahale ettim. Ona hava ile müdahale ediliyormuş. Orada kolumu kaptırdım ve kendi gücümle kolumu çektim. Sağ dirsek altından olan kısım makina için de kaldı. Daha sonra arkadaşlarımın yanına koştum beni fabrika arabasıyla hastaneye götürdüler. Edirne'de ilk ameliyatımda kolum özelliğini yitirdiğinden dolayı dikilmedi." diye konuştu.

Çok zor günler geçirdiğini ifade eden Çapan, bir yıldır çalışamadığı için ailesinin geçimini sağlamakta güçlü çektiğini belirtti.

Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl çalıştığı bir fabrikada iş kazası geçirerek, 3 kez ameliyat olduğunu ancak sağlığına kavuşamadığını söyledi.

Bir yıldır çalışmak amacıyla yaptığı başvurulardan olumlu geri dönüş alamayan Çapan, ailesinin geçimini sağlayabilmek için yardım bekliyor.

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde tekstil fabrikasında geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu kaybeden Ahmet Çapan (28), protez koluna kavuşarak hem evlatlarına doyasıya sarılacağı hem de ailesinin nafakasını tekrar kazanacağı günün hayalini kuruyor.

-"Çocuklarıma doyasıya sarılmak istiyorum"

Çapan, bir yıldır çocuklarına iki elle sarılamamanın hüznünü yaşadığını, tek isteğinin sağlığına kavuşarak ailesinin geçimini sağlayacak bir işte çalışmak olduğunu ifade etti.

Bir kolunun olmaması nedeniyle iş bulamadığını anlatan Çapan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımın okul masraflarını dahi karşılayamıyorum. Koluma protez takılması için özel hastanelere başvurdum. Protez maliyetinin 130 bin ile 200 bin lira arasında olduğu söylendi. Bunu karşılayacak ekonomik durumumuz uygun değil. Tek hayalim protez kolumun olması. Eğer protez kolum olursa işe de alınır ve ailemin geçimini sürdürürüm. Çoluğuma çocuğuma ekmek getirmek istiyorum." dedi.

Kırklareli Valiliğinin oluru ile İl Sağlık Müdürlüğünce protez için yardım kampanyası başlatıldığını anımsatan Çapan, "Bu protez olursa çocuklarımı iki elle sarabileceğim ve yine işim olursa evime ekmek getirebileceğim. Sayın devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerimizden yardım bekliyorum." dedi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce başlatılan yardım kampanyasına Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi aracılığı ve 8010019-5004 hesap numarasına para yatırılarak katkıda bulunulabiliyor.

