Protokol koltuğu tekerlekli sandalye oldu

Orhangazi Müftülüğü, bu yıl da yürüttüğü kampanya doğrultusunda temin ettiği 47 adet tekerlekli sandalyeyi Orhangazi Sakatlar Derneği’ne teslim etti.

Tekerlekli Sandalyelerin teslimi ile ilgili Sakatlar Derneği’nde tören düzenlendi. Protokol mensupları tören boyunca tekerlekli sandalyelerde oturdu. Törene Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, diğer protokol mensupları, engelli vatandaşlar ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Sakatlar Derneği Başkanı Emrullah Akçay, Orhangazi Müftülüğünün Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini, geçen yıl 43, bu yıl da 47 adet tekerlekli sandalyeyi derneğe kazandırdığını belirterek, müftülüğe teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Müftü Yusuf Tuna ise, İslamiyetin engellilere büyük önem verdiğini ifade etti. Daha sonra Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez günün önemine dair birer konuşma yaptı.

Öte yandan Sakatlar Derneği’nde düzenlenen törende protokol mensupları koltuk yerine tekerlekli sandalyelerde oturdu. Protokol mensupları, töreni tekerlekli sandalyelerde oturarak takip etti.



PARTNER Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı