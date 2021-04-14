Protokol Krizi Avrupa Parlamentosu'na Sıçradı

AB yöneticileri Charles Michel ve Ursula von der Leyen'in 6 Nisan'da Ankara'yı ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaşanan protokol krizi Avrupa'da tartışılmaya devam ediyor. “Sofagate” krizi olarak adlandırılan ve Avrupa'nın tepesindeki tansiyonu gözler önüne seren protokol krizi, dün de Avrupa Parlamentosu'nun gündemindeydi. Kriz, başta " Türiye'nin AB'li kadın yöneticiyi küçültücü bir protokol uygulayarak AB'ye hakaret ettiği" tartışmalarından, AB kurumları içindeki çatışmasına dönüştü.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, grup başkanları tarafından, 6 Nisan'da Ankara ziyaretinin sonuçlarını sunmaları ve AB içinde kavga görüntüsü veren protokol tartışmasını anlatmaları için çağrıldı. Avrupa Parlamentosu, siyasi grup başkanları, Michel ve Von der Leyen'den "kameralar önünde yaşanan bu çekişmeye" açıklık getirmesini de istedi.

AB Parlamentosu’ndaki siyasi grup başkanları, iki lideri, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için çözüm önerisi sunmaya çağırdı ve bunun ay sonunda yapılacak AB-Türkiye ilişkileri tartışması vesilesiyle sunulması konusunda ısrar etti.