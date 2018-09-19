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Protokol üyeleri simülasyon aracında kaza anını yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın" projesi kapsamında Gümüşhane'ye getirilen simülasyon aracına binen protokol üyeleri ile vatandaşlar, 5 kilometre hızda takla atan araçta kaza anında yaşanabilecekleri deneyimledi

İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın" projesi kapsamında Gümüşhane'ye getirilen simülasyon aracına binen protokol üyeleri ve vatandaşlar, takla atan bir araçta kaza anında yaşanabilecekleri deneyimledi.

Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyeleri, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğünce Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, TÜBİTAK tarafından yerli olarak geliştirilen ve 100 promil alkollü kişinin yaşadığı anı yansıtan "alkol gözlüğü" kullanarak futbol topunu kaleye atmaya çalıştı.

Memiş ve Çimen, daha sonra 5 kilometre hızla giden bir araçta takla anında yaşananları yansıtan simülasyon aracına bindi.

Protokol üyelerinin ardından vatandaşlar da simülasyon aracında kaza deneyimi yaşadı.

Çocuklar ise kendilerine özel hazırlanan pistte, trafik kurallarını öğrenmeye çalıştı.

- "Denetimlerimizi sıklaştıracağız"

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin asayiş olayları açısından Türkiye'nin en güvenilir illerinin başında geldiğini söyledi.

Emniyet teşkilatının vatandaşta duyarlılık oluşturacak projeleri uygulamaya koyduğunu belirten Memiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı trafik güvenliği uygulamalarını Gümüşhane'de de anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Memiş, denetimleri sıklaştıracaklarının altını çizerek, "Sürücülerimizden hız limitlerine uymalarını, emniyet kemerini mutlaka takmalarını ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ise Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının yüzde 89'unun sürücü hatalarından kaynaklandığına işaret etti.

Kazalarda hayatını kaybeden ve yaralananların büyük çoğunluğunun emniyet kemeri takmadığının tespit edildiğine dikkati çeken Karataş, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

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