Protokol üyeleri simülasyon aracında kaza anını yaşadı

İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın" projesi kapsamında Gümüşhane'ye getirilen simülasyon aracına binen protokol üyeleri ve vatandaşlar, takla atan bir araçta kaza anında yaşanabilecekleri deneyimledi.

Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyeleri, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğünce Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, TÜBİTAK tarafından yerli olarak geliştirilen ve 100 promil alkollü kişinin yaşadığı anı yansıtan "alkol gözlüğü" kullanarak futbol topunu kaleye atmaya çalıştı.

Memiş ve Çimen, daha sonra 5 kilometre hızla giden bir araçta takla anında yaşananları yansıtan simülasyon aracına bindi.

Protokol üyelerinin ardından vatandaşlar da simülasyon aracında kaza deneyimi yaşadı.

Çocuklar ise kendilerine özel hazırlanan pistte, trafik kurallarını öğrenmeye çalıştı.

- "Denetimlerimizi sıklaştıracağız"

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin asayiş olayları açısından Türkiye'nin en güvenilir illerinin başında geldiğini söyledi.