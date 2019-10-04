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Protokol üyelerinin yılanla imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ta ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma’ günü kapsamında yabani hayvan fotoğrafları sergilendi; yılan ve yırtıcı kuşlarla tanıtım etkinliği düzenlendi.

Protokol üyelerinin yılanla imtihanı

Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma’ günü kapsamında yabani hayvan fotoğrafları sergilendi; yılan ve yırtıcı kuşlarla tanıtım etkinliği düzenlendi. Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri yılan ve yırtıcı kuşlara yakın ilgi gösterirken, Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise etkinlik için getirilen yılanı boynuna doladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğünce, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte yabani hayvan fotoğrafları sergilendi. Etkinlik kapsamında yılan, şahin, doğan, kartal, kaplumbağa gibi hayvanlar getirilip, tanıtımı yapıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri, önce çekingen davrandıkları hayvanlarla daha sonra yakından ilgilendi. Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri yılan ve yırtıcı kuşları ellerine alıp incelerken, Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise etkinlik için getirilen yılanı boynuna doladı. Katılımcılar yabani hayvanlar ile bol bol fotoğraf çektirdi.
'TÜM SOKAK HAYVANLARINA MİKROÇİP TAKILACAK'
Serginin açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nden dolayı tüm canlılara yönelik yapılan kötü muameleyi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. İlimizde de sokak hayvanları ile ilgili kurumlarımız güzel çalışmalar yapmaktadırlar. Eksikler var mıdır? Elbette vardır. Onları da en yakın zamanda gidereceğiz. Bu farkındalığı artırmak, bu duyarlılığı oluşturmak, beraber yaşadığımız dünyada onların hakkı olduğunu düşünerek, hem inancımızın gereği hem de insaniyetimizin gereği buna yönelik güzel çalışmalar yapılmaktadır. Hayvanların nerede olduğunu, hangi muameleden geçtiğini, ne tür işlemler yapıldığını takip etmek, kontrol etmek ve bu konuda olumsuzluk varsa hemen müdahale etmek için İl Hayvan Hakları Kurulu toplantısında aldığımız karar doğrultusunda tüm sokak hayvanlarına mikroçip uygulaması yapmaktayız. Bu uygulamaya karşı gelen, direnç gösterenlere de idari işlemler yapılacaktır. Bunu hem bir eğitim ve kültür meselesi olarak görmekteyiz. Aynı zamanda bu kurala karşı gelene de gerekli müeyyideyi uygulamak mükellefiyetimizdir. Ortak yaşadığımız bu dünyada beraber huzurlu yaşamak temel hedefimiz. Onların da hakkı olduğunun bilinci içerisindeyiz. Mikroçip uygulaması örnek olacak. Sivas bu konuda hassasiyeti olan, bu konuda duyarlılığı olan bir ilimiz. İlk olarak burada başlatacağız, inşallah dalga dalga bu uygulama tüm ülkeye yayılacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Protokol üyelerinin yılanla imtihanıProtokol üyelerinin yılanla imtihanıProtokol üyelerinin yılanla imtihanıProtokol üyelerinin yılanla imtihanı

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