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Protokolden Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' çerçevesinde yükümlüler, Ardahan’da da temizlik yaptı.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ADALET Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' çerçevesinde yükümlüler, Ardahan’da da temizlik yaptı. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Başkanı Barış Durgun, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selçuk Özdem ve Denetimli Serbestlik Müdürü Yüksel Düzcan'ın da katıldığı etkinlikte Kura Nehri kıyısındaki park alanı temizlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, amaçlarının daha temiz, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak olduğunu bildirdi. Kesgin, kamuda çalışan yükümlülerin, topluma verdikleri zararı kamu hizmetinde çalışarak, kamu düzenine olumlu katkı sağlayarak telafi ettiklerini ifade etti. Vali Mustafa Masatlı da "Suça karışmış insanların cezalarını çekerken topluma yararlı birer vatandaş olmaları, toplumun ihtiyacı olduğu yerlere fayda sağlamaları Türk adalet sistemimizin son dönemdeki amaçlarından birisidir" dedi. Temizlik çalışmasına Vali Mustafa Masatlı ile beraberindekiler, ellerine kürek alıp, çöp toplayarak destek verdi.

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