HABER

Protokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

ERZURUM protokolü, Bilim Fuarı'nda sanal gerçeklik gözlüğüyle yürümeye çalıştı.

Protokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM protokolü, Bilim Fuarı'nda sanal gerçeklik gözlüğüyle yürümeye çalıştı. Gözlerine taktıkları gözlükle ekrana yansıtılan yükseklikte tahta üzerinde yürümeye çalışan Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, zorlu bir deneyim yaşadı.
Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Bilim Fuarı' düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışını Vali Okay Memiş, robotun taşıdığı makasla kurdeleyi keserek yaptı. Erzurum'la birlikte Ağrı, Kars ve Gümüşhane'den 66 devlet, 7 özel okul ile 2 üniversite ve 11 sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda öğrenciler yaptıkları robotlar ve robotik kodlama ürünü makineleri görücüye çıkardı. Birbirinden ilginç kodlama ürününün yer aldığı fuarda en büyük ilgiyi konuşan robot gördü. Erzurum Teknik Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi(DAP) Bölge Kalkındırma İdaresi ortaklığında kurulan Mucit Park öğrencileri tarafından programlanan robotun sorulara cevap vermesi izleyenlerin ilgisini çekti.
PROTOKOL SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ TAKTI
Açılış töreni sonrası okulların stantlarını gezerek bilgi alan Vali Okay Memiş, Mucit Park standında sanal gerçeklik gözlüğünü denedi. Gözlük ekranına yansıtılan yüksek bir yerde tahta üzerinde yürümeye çalışan Vali Okay Memiş'e görevli yardımcı oldu. Vali Memiş, “Ben burada yürüyemem" diyerek bir süre sonra gözlüğü çıkardı. Gerçek gibi aynı heyecanı yaşadığını söyleyen Vali Memiş, “Sanal gözlükle koşu testi yapılıyor ve bir ay sonra kas kütlesinde artış tespit ediliyor. Çünkü zihin müthiş bir şey Allah'ın bir mucizesi, bilim henüz zihni çözemedi. Bilimle Allah'ın mucizelerine şahit olmak için uğraşıyoruz. Kuran-ı Kerim Yüce Allah'ın mucizeleri ile dolu. Bu müthiş bir şey, sanal gerçeklik ortamında gerçek gibi aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Teknolojiye hâkim olmak, teknolojiye sahip olmak ve teknolojide yeni şeyler keşfetmeyi çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yeni nesillere böyle bir eğitim vermek istiyoruz" diye konuştu.
Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın sanal gözlük denemesinden sonra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı da kısa bir yürüyüş yaptı. Gözlükle, yüksek bir apartmanın üzerinde kalasın üzerinde yürümeye çalıştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Adım atamadım. Yüksek bir apartmanın üzerinde kalasla yürüyeceksin. Muhteşem bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Protokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavıProtokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavıProtokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavıProtokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavı

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemediEvin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi
Başkan Aktaş metroya binerek vatandaşları dinlediBaşkan Aktaş metroya binerek vatandaşları dinledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.