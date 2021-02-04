Proud Boys: Kanada, Trump destekçisi aşırı sağcı Proud Boys grubunu 'terör örgütü' olarak kabul etti

Geçen hafta ABD İç Güvenlik Bakanlığı, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulunmuştu.

Tümüyle erkeklerden oluşan ve göçmen karşıtı olan örgütün sicili, siyasi şiddet olaylarıyla dolu. 2016 yılında Vice Media'nın kurucularından Kanadalı Gavin McInnes tarafından kurulan örgüt, bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle öne çıkmıştı.

Kararla birlikte, Proud Boys grubunun ülkedeki mal varlıkları dondurulabilecek ve grup üyeleri şiddet eylemlerine karışırlarsa "terörist saldırı" ile suçlanabilecek.

Trump destekçisi ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, sıklıkla sokak çatışmalarında yer alan Proud Boys adlı örgüt, Kanada tarafından "terör örgütü" olarak kabul edildi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Blair, "ideolojik temelli aşırıcı şiddet tehdidinin artmakta olduğunu" belirtti ancak örgütün Kanada'daki varlığı konusunda detay vermedi.

Blair, 2018'den bu yana örgütle ilişkili şiddetin yoğunlaşmakta olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Trump kınamayı reddetmişti

Proud Boys'un adı, özellikle Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) hareketine karşı sokak çatışmalarına karışmasıyla anılıyor.

30 Eylül 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden ile karşı karşıya geldiği canlı televizyon tartışmasında Proud Boys grubuna adeta destek çıkar sözlerle değinmişti.

Sokaklardaki şiddetle ilgili tartışmalar sırasında, "Gördüğüm her şeyi solcular yapıyor, sağcılar değil. Bu sağın problemi değil, solun problemi" diyen Trump, Proud Boys grubuna hitaben, "Geride durun ve beklemede kalın" dedi.

Trump'ın sözleri, Proud Boys'u kınamak bir yana, aşırı sağcı gruba yönelik bir "talimat" olarak yorumlandı ve büyük tepki çekti.

Proud Boys'un tartışmalı sicili

ABD Federal Araştırma Bürosu FBI, Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor.