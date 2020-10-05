Proud Boys: Trump destekçisi aşırı sağcı grubun adı, LGBTİ kampanyasına dönüştü

Takei, aynı zamanda Koreli pop müzik akımı K-pop takipçilerinin yılın başlarında yaptığı benzer bir kampanyayı da hatırlattı.

1 Ekim'den bu yana #ProudBoys etiketiyle Twitter'da 88 binin üzerinde tweet atıldı. 1 Ekim'de, eski Star Trek oyuncusu ve LGBTİ hakları savunucusu George Takei, LGBTİ topluluklarına seslenerek, #ProudBoys etiketini kullanmaya ve partnerleriyle birlikte fotoğraflarını paylaşmaya çağırdı.

Tweet 27 binden fazla kez paylaşıldı.

https://twitter.com/CAFinUS/status/1312734325104873473?s=20

Proud Boys grubunun lideri Enrique Tarrio, CNN'e yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarının ne amaçladığını anlamadığını söyleyerek, "Bence bu histerik bir davranış. Bize yönelik bir saldırganlık değil. Bir suçlama da değil. Biz homofobik değiliz. İnsanların kiminle yattığı bizi ilgilendirmiyor" dedi.

Tarrio, "Bunu yaparak bizim destekçilerimizin sesini bastırmak istiyorlar. Bizi susturmaya çalışıyorlar. Birilerinin fikirlerini bastırmaya çalışıyorsanız, bunun ilericilikle alakası yoktur" yorumunu yaptı.

Proud Boys'un sicili

ABD'de tartışmalara neden olan aşırı sağcı, göçmen karşıtı ve erkeklerden oluşan oluşum Proud Boys, 2016'da sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından kuruldu.

Beyaz üstünlüğünü savunan gruplar arasında sayılan Proud Boys, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) eylemlerinin karşısında, sık sık sokak çatışmalarında yer alıyor.

Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube, Proud Boys'a ait hesapları yasakladı.