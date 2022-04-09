Proud Boys üyesi 6 Ocak Komplosu suçunu itiraf etti

Kuzey Carolinalı 34 yaşındaki Charles Donohoe Washington’da federal mahkemede görülen davada, resmi bir oturumu engellemek üzere komplo kurmak ve federal yetkililere saldırmak suçlarını itiraf etti. Donohoe’nun savcılarla vardığı anlaşmada diğer Proud Boys üyelerine karşı Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu davalarda işbirliği yapmasına yönelik bir madde de yer alıyor.

Federal yönergeler, bu suç için 6-7 yıl hapis cezası öngörüyor. Ancak sanığın ne kadar ceza alacağına federal yargıç karar verecek.

Donohoe ve Proud Boys ile Oath Keepers (Yemin Muhafızları) gibi ırkçı grupların diğer üyeleri hakkında hazırlanan iddianame Adalet Bakanlığı’nın 6 Ocak 2021 Kongre saldırısı ile ilgili soruşturmasının odağında Donohoe’nun Proud Boys’a bağlı Kuzey Carolina’daki yerel bir grubun başkanı olduğu ve Proud Boys’un lideri Enrique Tarrio ile de yakın ilişkilerinin olduğu belirtiliyor.

Kongre saldırısı davasında suçlanan 30’dan fazla kişinin Proud Boys lideri, üyesi ya da bu grupla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Grubun lideri Tarrio, Kongre’nin Biden’ın 2020 seçim zaferini onaylamasını engelleme sürecini uzaktan yönettiği suçlamasını kabul etmedi. Savcılar Tarrio’nun 6 Ocak’ta Kongre binasında olmamasına rağmen saldırıdan haftalar öncesinde Proud Boys üyeleriyle şifreli mesajlaşmaları organize ettiğini, saldırı sırasında Kongre binasında olan grubun bir başka üyesiyle 42 saniyelik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Kongre’deki kaosta rolü olduğunu belirtiyor.

New York’lu Matthew Greene Aralık ayında komplo suçunu itiraf eden ilk Proud Boys üyesi olmuş; savcılarla vardığı anlaşma kapsamında yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etmişti.

6 Ocak 2021 sabahı Proud Boys üyeleri Washington Anıtı’nda buluşarak dönemin ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray yakınlarındaki destekçilerine hitabını tamamlamadan önce Kongre binasına yürümüştü.

Hazırlanan iddianamelerden birinde, yaklaşık 2 saat sonra Kongre seçim sonuçlarını tescillemek üzere ortak oturumu başlatmadan hemen önce bir grup Proud Boys üyesinin, Kongre binası önündeki yaya girişinde bulunan bariyerleri aşan kalabalığı takip ettiği belirtiliyor. Bazı Proud Boys üyelerinin de kalabalığın pencereleri kırarak ve kapıları zorlayarak içeri girmelerinin ardından Kongre binasına girdiği kaydediliyor.

Yetkililer 6 Ocak 2021’den bu yana Kongre saldırısına ilişkin suçlardan 50 eyalette 775’ten fazla kişinin tutuklandığını belirtiyor.

Kuzey Carolinalı 34 yaşındaki Charles Donohoe Washington’da federal mahkemede görülen davada, resmi bir oturumu engellemek üzere komplo kurmak ve federal yetkililere saldırmak suçlarını itiraf etti. Donohoe’nun savcılarla vardığı anlaşmada diğer Proud Boys üyelerine karşı Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu davalarda işbirliği yapmasına yönelik bir madde de yer alıyor.

Federal yönergeler, bu suç için 6-7 yıl hapis cezası öngörüyor. Ancak sanığın ne kadar ceza alacağına federal yargıç karar verecek.

Donohoe ve Proud Boys ile Oath Keepers (Yemin Muhafızları) gibi ırkçı grupların diğer üyeleri hakkında hazırlanan iddianame Adalet Bakanlığı’nın 6 Ocak 2021 Kongre saldırısı ile ilgili soruşturmasının odağında Donohoe’nun Proud Boys’a bağlı Kuzey Carolina’daki yerel bir grubun başkanı olduğu ve Proud Boys’un lideri Enrique Tarrio ile de yakın ilişkilerinin olduğu belirtiliyor.

Kongre saldırısı davasında suçlanan 30’dan fazla kişinin Proud Boys lideri, üyesi ya da bu grupla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Grubun lideri Tarrio, Kongre’nin Biden’ın 2020 seçim zaferini onaylamasını engelleme sürecini uzaktan yönettiği suçlamasını kabul etmedi. Savcılar Tarrio’nun 6 Ocak’ta Kongre binasında olmamasına rağmen saldırıdan haftalar öncesinde Proud Boys üyeleriyle şifreli mesajlaşmaları organize ettiğini, saldırı sırasında Kongre binasında olan grubun bir başka üyesiyle 42 saniyelik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Kongre’deki kaosta rolü olduğunu belirtiyor.

New York’lu Matthew Greene Aralık ayında komplo suçunu itiraf eden ilk Proud Boys üyesi olmuş; savcılarla vardığı anlaşma kapsamında yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etmişti.

6 Ocak 2021 sabahı Proud Boys üyeleri Washington Anıtı’nda buluşarak dönemin ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray yakınlarındaki destekçilerine hitabını tamamlamadan önce Kongre binasına yürümüştü.

Hazırlanan iddianamelerden birinde, yaklaşık 2 saat sonra Kongre seçim sonuçlarını tescillemek üzere ortak oturumu başlatmadan hemen önce bir grup Proud Boys üyesinin, Kongre binası önündeki yaya girişinde bulunan bariyerleri aşan kalabalığı takip ettiği belirtiliyor. Bazı Proud Boys üyelerinin de kalabalığın pencereleri kırarak ve kapıları zorlayarak içeri girmelerinin ardından Kongre binasına girdiği kaydediliyor.

Yetkililer 6 Ocak 2021’den bu yana Kongre saldırısına ilişkin suçlardan 50 eyalette 775’ten fazla kişinin tutuklandığını belirtiyor.

