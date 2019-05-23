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Prova sırasında düşen Kolombiyalı akrobat hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya’da, prova sırasında 12 metre yüksekten yere çakılan 37 yaşındaki Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez hayatını kaybetti.

Prova sırasında düşen Kolombiyalı akrobat hayatını kaybetti

Antalya’da, prova sırasında 12 metre yüksekten yere çakılan 37 yaşındaki Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki akrobat ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, Antalya’da turizm bölgesi Belek’te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında 11 Mayıs’ta yaşandı. Gösteri hazırlığı yapan 3 akrobat prova esnasında 12 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan 3 akrobat hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan akrobatlardan Kolombiyalı 37 yaşındaki Angeliqe Suarez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki akrobatın tedavilerine ise devam ediliyor.
Ülkesine gönderildi
Yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüleyen ünlü akrobat Angeliqe Suarez’in ölümü ülkesi Kolombiya’da geniş yankı buldu. Talihsiz akrobatın cenazesi, Kolombiya’ya gönderildi. Suarez’in yaklaşık 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Prova sırasında düşen Kolombiyalı akrobat hayatını kaybetti

Prova sırasında düşen Kolombiyalı akrobat hayatını kaybetti

Prova sırasında düşen Kolombiyalı akrobat hayatını kaybetti

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