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Provokatif deprem paylaşımına 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 01:51 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, depremden sonra bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici 27 paylaşıma inceleme başlatırken, tespit edilen 16 kişiden 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, depremden sonra bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici 27 paylaşıma inceleme başlatırken, tespit edilen 16 kişiden 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 27 paylaşıma rastlanıldığı, paylaşımı yapanlardan 16 kişinin tespit edildiği, 3 şahsın gözaltına alındığı, konuya ilişkin çalışmaların ve adli sürecin devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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