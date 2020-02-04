PRP nedir? Ciltte gençleşmenin yeni tekniği: PRP

“PRP, göz çevresindeki kırışıklıklar, yanaklar ve orta yüz bölgesi, boyun, göğüs ve dekolte, el ve kollar üzerine uygulanabiliyor. Hatta PRP saç tedavisi içinde faydalı bir yöntem olarak kafa derisi üzerinde saçların tekrar büyümesinde olanak sağlayanda bir yol.Özellikle cilt gençleştirme ve yaşlanma belirtilerine önlem alma için son derece etkili bir yöntemdir.” Diyor. Ve “PRP yönteminde hastadan 8- 20 cc kan alınarak santrifüj ediliyor. PRP tedavisinde elde edilen serum, mezoterapi gibi minik küçük miktarda ve yaygın olarak derinin içine enjekte ediliyor.”

Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız pıhtı hücrelerini bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır. PRP uygulamasının amacı hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda pıhtı hücresi verebilmek. Böylece hedef dokunun onarımı hızla ve güçlü bir şekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır. PRP yöntemi ile elde edilen serumdaki plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2-4 kat fazla.

Bu uygulama yüz, boyun, dekolte, ellerin üstü ve bacak içleri, kollar saçlı deri gibi cilt yenilenmesini gerektiren tüm alanlarda kullanılıyor. Gözaltı morluklarında ve leke tedavisinde iyi sonuçlar alınabiliyor.