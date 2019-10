PRP yöntemi ile ikide iki gebelik

“Kombine etki yaptığımız zaman hastalar daha iyi fayda görüyor”

PRP’nin özellikle estetik ve ortopedi alanında kullanılan bir tedavi biçimi olduğuna değinen Prof. Dr. Çoksüer, "Bu yöntem hücre yenileme yöntemidir. Yani dokuları yenileme özelliğine sahip olması bizim için bir avantaja sahip. Özellikle estetik alanında cilt gençleştirme tedavisinde kullanılıyor. Ortopedi alanında özellikle eklem kıkırdaklarının yenilenmesi tedavisinde kullanılıyor. Bizde kendi kliniğimizde yumurtaların gençleştirme tedavisinde kullanıyoruz. Avrupa’nın birçok merkezinde bu tedavi uygulanıyor. Bizde kendi kliniğimizde uyguluyoruz. Biz bu hastamızda akupunkturla stres yükünü azaltıyoruz. İkincisi, yumurtaların kalitesini artıyoruz. Hormonları düşürerek yumurtaların kalitesini artırıyoruz. Üçüncü uygulamamızda da tabi rahim zararın güçlenmesini artırıyoruz. Dördüncü tedavi etkinlik uygulamasında ise bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Akupunkturun bu dört etkinlik sisteminden yararlanıyoruz. Böyle kombine etki yaptığımız zaman hastalar daha iyi fayda görüyor. Tabi şuanda ikinci kes kardeş gelmenin mutluluğu var ailede. İlk tüp bebek yaptığımızda da birçok yer gezilmiş tedavi olması için, gebelik elde edilmesi için. Hastanın şansının çok çok zayıf olduğu söylenmiş. Fakat biz bu hastaya alta yatan sebepleri araştırdığımızda olayın tamamen yumurta kalitesinin zayıf olması ve yumurta tembelliğinden kaynaklandığını gördük. Ona yönelik tedavi verdik. Ondan sonra gebelik elde ettik. Sadece doğru klinik, doğru hekim ve doğru teşhis başarıya götürmenin en önemli anahtarıdır. Bizde bu şekilde olan hastalarımızın umutlarını yitirmemelerini tavsiye ediyoruz. Her zaman bu tedavilerden yanıt almaları için sürekli araştırmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasip etsin inşallah” diye konuştu.

13 yıllık evli olduğunu, ikiz kızı olduğunu ifade eden Nazire Kocadağ, “Yumurtalık kisti vardı. Ondan dolayı tedaviye başladım ikiz kızım oldu. Şimdi yine geldim ve hamileyim. PRP kök hücre tedavisi uygulandı. Çok mutluyum, Hakan hocadan Allah ondan razı olsun. Her zaman mutluluğumuzun içinde olacak, her zaman hatırlayacağız” şeklinde konuştu.