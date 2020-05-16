PS 5’in grafik kalitesi bu videoda ortaya çıktı

Video, Epic Games Grafik Teknik Direktörünün merhabasıyla başlıyor. Yanında Özel Projeler Sanat Yönetmeni var. Grafik Teknik Direktörü Brian Karis videoda "Bir kaç yıl önce bir araya geldik ve beyin fırtınası yaptık. En son teknolojiyi ve gerçek zamanlı grafikleri geliştirebileceğimizi düşündük. İki konuda yoğunlaştık. İlki Dinamik Küresel Aydınlatma diyor.” ve anlatmaya başlıyor. Uzun uğraşlar sonucunda Unreal Engine 5 grafik motoru ile PS5’te nasıl görüntü yakalayacağımızı gösteren görüntüler başlıyor.

PlayStation 5 grafikleri gerçekten oldukça etkileyici gözüküyor. Özellikle mağara aydınlatmaları oldukça gerçekçi. Bakalım bu teknolojiden biz kaç paraya faydalanabileceğiz. Aşağıdaki videoyu ayarlardan otomatik çevirme yaparak Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu görüntülerin Mart ayında çekildiğini hatırlatalım.

PlayStation 5 dünyada Ekim veya Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak. Türkiye’de ise Aralık ayında satışa sunulması bekleniyor. Konsol fiyatı hakkında yorum yapmak gerçekten oldukça zor. Çünkü kur fiyatları günden günde değişkenlik gösteriyor. Ayrıca bu konuda yeni vergiler gelmeyeceğini de garanti edemiyoruz. Ancak PS5’in Türkiye fiyatının 7000 TL ile 9000 TL arasında olması bekleniyor.