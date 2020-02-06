PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

4K çözünürlüğünde 60 FPS hızında oyun deneyimi sunması beklenen PS5, 8K desteğine de sahip olacak. 8K desteği muhtemelen multimedya için olacak. Oyunlarda 8K performans beklemek biraz mantıksız olur.

500 dolar fiyat banında sahip olacağı söylenen yeni nesil konsolun, Şubat ayı içerisinde tanıtılması bekleniyordu. Ancak bugün PS5’in resmi web sitesini kullanıma sunması ile bu hayaller suya düştü diyebiliriz.

PlayStation 5’in resmi web sitesinde “PlayStation 5’ten bekleyebileceğiniz inanılmaz özelliklerden bazılarını paylaşmaya başladık. Ancak yeni nesil PlayStation’ı tam olarak açıklamaya hazır değiliz” ifadesinin yer alması, oyuncuları üzdü.

Eğer PS5 hakkında güncel haberlere anında ulaşmak istiyorsanız, buradan kayıt yaptırabilir ve yeniliklerin mail adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Sony muhtemelen yeni nesil konsolunu E3 etkinliğinden 1 ay önce gösterecek. E3 2020 etkinliğine katılmayacağını açıklayan Japon teknoloji devinin, Xbox Series X’in fiyatına göre PS5’in fiyatını belirleyeceğini belirtelim.