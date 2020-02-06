HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.02.2020 09:24 | Son Güncelleme

Sony, Ekim ayında yeni nesil oyun konsolu PS5’i satışa sunacak. Gücünü AMD’nin 8 çekirdekli Zen 2 mimarili işlemciden alacak olan konsolda 36 özelleştirilmiş Navi ünitesinden oluşan 2.000 MHz’li grafik birimi yer alacak.

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

4K çözünürlüğünde 60 FPS hızında oyun deneyimi sunması beklenen PS5, 8K desteğine de sahip olacak. 8K desteği muhtemelen multimedya için olacak. Oyunlarda 8K performans beklemek biraz mantıksız olur.

500 dolar fiyat banında sahip olacağı söylenen yeni nesil konsolun, Şubat ayı içerisinde tanıtılması bekleniyordu. Ancak bugün PS5’in resmi web sitesini kullanıma sunması ile bu hayaller suya düştü diyebiliriz.

PlayStation 5’in resmi web sitesinde “PlayStation 5’ten bekleyebileceğiniz inanılmaz özelliklerden bazılarını paylaşmaya başladık. Ancak yeni nesil PlayStation’ı tam olarak açıklamaya hazır değiliz” ifadesinin yer alması, oyuncuları üzdü.

Eğer PS5 hakkında güncel haberlere anında ulaşmak istiyorsanız, buradan kayıt yaptırabilir ve yeniliklerin mail adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Sony muhtemelen yeni nesil konsolunu E3 etkinliğinden 1 ay önce gösterecek. E3 2020 etkinliğine katılmayacağını açıklayan Japon teknoloji devinin, Xbox Series X’in fiyatına göre PS5’in fiyatını belirleyeceğini belirtelim.

Son olarak Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon Souls Remastered, Godfall ve Legendz PS5’in lansman oyunlarından bazılarının olacağının altını çizelim. Peki, sizin yeni nesil oyun konsollarından beklentileriniz neler? 4K 60 FPS mi yoksa 1080P 144 Hz hızda mı oyun oynamak istersiniz? Gelin yorumlarda tartışalım.

Disney+ 30 milyon aboneye koşuyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Galaxy S20 ile ilgili yeni sızıntı! Galaxy S20 ile ilgili yeni sızıntı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PS 5 Sony

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Türkiye'den AP'deki skandala sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz

Türkiye'den AP'deki skandala sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fallout 76 Wastelanders güncellemesi duyuruldu

Fallout 76 için yeni güncelleme yolda!

Uygun fiyatlı Realme 5i’nin Türkiye fiyatı!

İşte Realme 5i'nin satış fiyatı!

Galaxy Note 20 hakkında ilk sızıntı geldi

Galaxy Note 20 ile ilgili ilk sızıntı!

YouTube klasik görünüm erişimini engelliyor

Bu görüntü tarih oluyor!

Galaxy S20 LED kılıfı ile firmanın resmi sitesinde görüntülendi

Galaxy S20 ile ilgili yeni sızıntı!

Apple sesli komut sistemi her şeyi halledecek

Apple sesli komut sistemi her şeyi halledecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.