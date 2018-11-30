PS Plus Aralık oyun listesi açıklandı

Geçtiğimiz gün Microsoft Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunacağı oyunların listesini açıklamıştı. Microsoft’un hemen akabinde Sony de PS Plus Aralık oyunları listesini açıkladı. Japon konsol devi tarafından yapılan açıklamaya göre PS Plus Aralık oyunları şu şekilde.

PlayStation 4

Iconoclasts (Bifrost Entertainment )

Onrush (Codemasters)

SOMA (Frictional Games)

PlayStation 3

Steredenn: Classic (Plug In Digital)

Steins;Gate (PQube)

PS Vita

Iconoclasts (Bifrost Entertainment )

Papers, Please (Lucas Pope)

PS Plus Aralık oyunları listesine baktığımızda, en çok ön plana çıkan ismin PS4 sahiplerine ücretsiz olarak verilecek olan SOMA olduğunu söyleyebiliriz. Diğer oyunların ise öyle çok bir albenisi bulunmuyor.

Özellikle PS Vita için yayınlanan oyunların tamamen Indie tarzında olması pek de hoş bir durum değil. Tamam hali hazırda Vita için önemli bir oyun çıkmıyor. Fakat eskiden çıkmış olan önemli oyunları Vita için ücretsiz olarak dağıtmak Sony’e çok birşey kaybettirmeyecektir.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Tek bir PS Plus üyeliğiyle tüm platformlardaki oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

PS Plus Aralık oyunları, 4 Aralık itibariyle indirmeye sunulacak. Eğer PS Plus Kasım oyunlarını hala kütüphanenize eklemediyseniz, fazla bir zamanınız kalmadığını hatırlatalım.

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