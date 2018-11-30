HABER

PS Plus Aralık oyun listesi açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

Microsoft’un ardından Sony de Aralık oyunda abonelerine ücretsiz olarak dağıtacağı oyunları açıkladı. İşte PS Plus Aralık oyunları ve diğer detaylar.

PS Plus Aralık oyun listesi açıklandı

Geçtiğimiz gün Microsoft Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunacağı oyunların listesini açıklamıştı. Microsoft’un hemen akabinde Sony de PS Plus Aralık oyunları listesini açıkladı. Japon konsol devi tarafından yapılan açıklamaya göre PS Plus Aralık oyunları şu şekilde.

PlayStation 4
Iconoclasts (Bifrost Entertainment )
Onrush (Codemasters)
SOMA (Frictional Games)
PlayStation 3
Steredenn: Classic (Plug In Digital)
Steins;Gate (PQube)
PS Vita
Iconoclasts (Bifrost Entertainment )
Papers, Please (Lucas Pope)

PS Plus Aralık oyunları listesine baktığımızda, en çok ön plana çıkan ismin PS4 sahiplerine ücretsiz olarak verilecek olan SOMA olduğunu söyleyebiliriz. Diğer oyunların ise öyle çok bir albenisi bulunmuyor.

Özellikle PS Vita için yayınlanan oyunların tamamen Indie tarzında olması pek de hoş bir durum değil. Tamam hali hazırda Vita için önemli bir oyun çıkmıyor. Fakat eskiden çıkmış olan önemli oyunları Vita için ücretsiz olarak dağıtmak Sony’e çok birşey kaybettirmeyecektir.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Tek bir PS Plus üyeliğiyle tüm platformlardaki oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

PS Plus Aralık oyunları, 4 Aralık itibariyle indirmeye sunulacak. Eğer PS Plus Kasım oyunlarını hala kütüphanenize eklemediyseniz, fazla bir zamanınız kalmadığını hatırlatalım.

iPhone için en iyi Siri Kestirmeleri!

İşte en çok satan iPhone!İşte en çok satan iPhone!
iPhone XR satışları herkesi şaşırttı!iPhone XR satışları herkesi şaşırttı!
The Game Awards'ta birçok yeni oyun duyurulacak!The Game Awards'ta birçok yeni oyun duyurulacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Sony

En Çok Okunan Haberler

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Şarkıcı Aylin Coşkun'a romantik evlilik teklifi!

Şarkıcı Aylin Coşkun'a romantik evlilik teklifi!

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter CEO’su yalan mı söyledi?

Twitter CEO’su yalan mı söyledi?

LG’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu göründü

LG’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu göründü

Geleceğe hazır siber güvenlik

Geleceğe hazır siber güvenlik

Qualcomm, Snapdragon 8150 ismine sıcak bakmıyor

Qualcomm, Snapdragon 8150 ismine sıcak bakmıyor

İşte HMD’nin yeni modeli; Nokia 8.1!

İşte HMD’nin yeni modeli: Nokia 8.1!

iPhone XR çıktığı günden beri en çok satan iPhone!

iPhone XR çıktığı günden beri en çok satan iPhone!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.