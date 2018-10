Sony geçtiğimiz kısa süre önce PS Plus Ekim oyunlarını açıklamıştı. Nitekim bu oyunlar geçtiğimiz gün oyun severlerin kullanımına açıldı. Dilerseniz PS Plus Ekim oyunlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PlayStation 4

2064: Read Only Memories (MidBoss)

The Bridge (The Quantum Astrophysicists GuilD)

Friday the 13th: The Game (Activision)

Laser League (505 Games)

Rocketbirds 2: Revolution (Ratloop Asia)

Bonus: Here They Lie (SIE) – 7 Ekim’e kadar

Bonus: Knowledge is Power (SIE) – 6 Kasım’a kadar

PlayStation 3

The Bridge (The Quantum Astrophysicists Guild)

Master Reboot (Wales Interactive)

PS Vita

2064: Read Only Memories (MidBoss)

The Bridge (The Quantum Astrophysicists Guild)

Rocketbirds 2: Revolution (Ratloop Asia)

PS4 sahipleri daha Ekim ayının oyunlarını indirmeden PS Plus Kasım oyunları da netlik kazandı. Sony geçtiğimiz gün yanlışlıkla PS Plus Kasım oyunları için hazırladığı görseli PlayStation.com/en-us adresinde paylaştı.

Paylaşılan görsel sadece dakikalar içerisinde kaldırılsa da bu süre oyun severlerin PS Plus Kasım oyunlarını öğrenmesi için yeterli oldu.

Direkt olarak Sony tarafından yapılan sızıntıya göre, PS4 sahipleri Kasım ayında Bulletstorm Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Elbette Sony’nin son anda bu oyunlarda bir değişiklik yapabileceğini de hatırlatmak gerekiyor.

Nokia 6.1 ve 6.1 Plus Android Pie güncellemesi bu ay geliyor!