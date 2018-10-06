HABER

PS Plus Kasım oyunları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

PS Plus Ekim oyunları henüz oyun severlerin kullanımına sunulmuştu ki şimdiden PS Plus Kasım oyunları da sızdırıldı. Üstelik sızıntı direkt olarak Sony tarafından gerçekleştirildi. İşte detaylar.

PS Plus Kasım oyunları

Sony geçtiğimiz kısa süre önce PS Plus Ekim oyunlarını açıklamıştı. Nitekim bu oyunlar geçtiğimiz gün oyun severlerin kullanımına açıldı. Dilerseniz PS Plus Ekim oyunlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PlayStation 4

2064: Read Only Memories (MidBoss)
The Bridge (The Quantum Astrophysicists GuilD)
Friday the 13th: The Game (Activision)
Laser League (505 Games)
Rocketbirds 2: Revolution (Ratloop Asia)
Bonus: Here They Lie (SIE) – 7 Ekim’e kadar
Bonus: Knowledge is Power (SIE) – 6 Kasım’a kadar
PlayStation 3
The Bridge (The Quantum Astrophysicists Guild)
Master Reboot (Wales Interactive)
PS Vita
2064: Read Only Memories (MidBoss)
The Bridge (The Quantum Astrophysicists Guild)
Rocketbirds 2: Revolution (Ratloop Asia)

PS4 sahipleri daha Ekim ayının oyunlarını indirmeden PS Plus Kasım oyunları da netlik kazandı. Sony geçtiğimiz gün yanlışlıkla PS Plus Kasım oyunları için hazırladığı görseli PlayStation.com/en-us adresinde paylaştı.
Paylaşılan görsel sadece dakikalar içerisinde kaldırılsa da bu süre oyun severlerin PS Plus Kasım oyunlarını öğrenmesi için yeterli oldu.
Direkt olarak Sony tarafından yapılan sızıntıya göre, PS4 sahipleri Kasım ayında Bulletstorm Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Elbette Sony’nin son anda bu oyunlarda bir değişiklik yapabileceğini de hatırlatmak gerekiyor.

Nokia 6.1 ve 6.1 Plus Android Pie güncellemesi bu ay geliyor!

PARTNERRüyada dağa tırmanmak ne anlama gelir?Rüyada dağa tırmanmak ne anlama gelir?
Yeni nesil Nintendo Switch geliyor!Yeni nesil Nintendo Switch geliyor!
Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PS Plus playstation 4

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok kullanılan iPhone modeli belli oldu

En çok kullanılan iPhone modeli belli oldu

Note 9 için ilginç Fortnite reklamı

Note 9 için ilginç Fortnite reklamı

Anahtarlık boyutunda Google Pixel Mini geliyor

Anahtarlık boyutunda Google Pixel Mini geliyor

Yeni nesil Nintendo Switch geliyor!

Yeni nesil Nintendo Switch geliyor!

Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1

Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1

Renault Zoe İconic fark yaratabilecek mi?

Renault Zoe İconic fark yaratabilecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.