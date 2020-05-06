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Ps Plus Mayıs ayı ücretsiz oyunlarını beğenmediler, soluğu imza kampanyasında aldılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 10:19 | Son Güncelleme

Sony PS Plus aboneleri için Mayıs ayına özel ücretsiz oyunlarını paylaştı. Fakat PS Plus'ın Mayıs ayı oyunları aboneler tarafından yeterli bulunmadı. Ps Plus aboneleri ise tepkilerini dijital ortama taşıdı.

Ps Plus Mayıs ayı ücretsiz oyunlarını beğenmediler, soluğu imza kampanyasında aldılar!

Sony geçtiğimiz hafta PlayStation Plus Mayıs 2020 ücretsiz oyunlarını açıklamış, biz de PS Plus platformunda mayıs ayında ücretsiz olacak oyunları sizlerle tam da şurada paylaşmıştık. Buna göre Cities Skylines ve Farming Simulator gibi iki oyun PS Plus aboneleri için ücretsiz olacaktı. Fakat PS Plus aboneleri bu iki oyuna büyük tepki gösterdi.

PS PLUS ABONELERİ CİTİES SKYLİNES VE FARMİNG SİMULATOR'Ü BEĞENMEYİNCE...

PS Plus aboneleri, Cities Skylines ve Farming Simulator gibi iki oyunun ücretsiz olarak sunulmasını beğenmedi. Sony'e ve PlayStation yönetimine sert tepki gösteren aboneler, tepkilerini dijital ortama dahi taşıdı. Nitekim tepkili topluluk, imza kampanyası sitesi Change.org'da imza kampanyası başlattı.

sony ps plus change.org

SONY'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ps Plus abonelerinin başlattığı imza kampanyası şu anda 30 bini aşkın imzaya ulaşmış durumda. Sony'den ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak abonelerin gönüllerini almak için Ps Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunlarında bir sürpriz yapılması muhtemel.

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