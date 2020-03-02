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PS Plus Türkiye'de Zamlanıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 22:52 | Son Güncelleme

Sony'den kötü bir haber var! PS Plus Türkiye'nin abonelik ücretlerine büyük bir zam yapılıyor.

PS Plus Türkiye'de Zamlanıyor!

Yapılan açıklamaya göre büyük bir fiyat artışı geliyor. Sony'den PS Plus abonelerine gönderilen bir mailde Mayıs ayından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar belirtiliyor.

Yeni PS Plus abonelik fiyatları şöyle olacak:

12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL'ye yükselecektir.
3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL'ye yükselecektir.
1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL'ye yükselecektir.

Yeni fiyatlar 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan açıklamada, "Yeni fiyatlar 1 Mayıs 2020'de geçerli olacaktır. Yani o tarihte veya daha sonra yapılacak olan yinelenen ödemeler, yeni fiyattan yapılacaktır. 30 Nisan 2020'ye kadar mevcut fiyat üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın alabilirsiniz. Bu abonelik, geçerli üyelik sürenize eklenecektir (veya sonuna ilave edilecektir)," deniliyor.

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