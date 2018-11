PS Store Black Friday indirimleri başladı!

Black Friday’e sayılı günler kaldı. Fakat dijital ortam üzerinden satış yapan kanallar, şimdiden Black Friday indirimlerine başladılar. Bu platformlardan birisi de PS Store. PS4 sahipleri PS Store Black Friday indirimleri için adeta gün sayıyordu. Nitekim Sony, Black Friday indirimleri için startı verdi.

Ülkemizde son birkaç aydır PS4 oyunları oldukça uçuk fiyatlardan satılıyordu. Yeni çıkan AAA kalitesindeki oyunlar 469TL’den, özel sürümler ise 600 hatta 700TL’yi bulan fiyatlardan listelenmişti.

PS Store Black Friday indirimleri sayesinde 469TL’den satışa sunulan pek çok oyunun fiyatı 200TL’nin altına düşmüş durumda.

Örneğin PS4’e özel olarak satışa sunulan ve eleştirmenlerden tam not alan Spider-Man an itibariyle PS Store’de 179TL’den satılmakta. Aynı şekilde kısa süre önce raflardaki yerini alan Assassins Creed Odyssey’in fiyatı da 179TL’ye indirilmiş.

Tomb Raider serisinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider ise 159TL’den satılmakta.PS Store Black Friday indirimleri kapsamında FIFA 19 fiyatı 267.33TL, Detroid Become Human fiyatı 134TL, Far Cry 5 fiyatı 180.05TL, NBA 2K19 fiyatı 259TL, GTA 5 fiyatı 134TL, W2K19 fiyatı ise 219TL’ye düşmüş durumda. Dilerseniz PS Store’daki tüm Black Friday indirimlerine buradan göz atabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar.

