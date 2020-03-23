PS Store Türkiye'deki İndirimler Kayboldu! Oyuncular İsyanda!

Bütün dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanmak zorunda kaldığı bu zorlu günlerde birçok firma oyuncular için çeşitli güzellikler yapıyor. Aslında Sony de PlayStation tarafında Mega Mart indirimleriyle bu dönemde faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde oyunculara ciddi indirimler ve kampanyalar sunuyor. Fakat Türkiye hariç; PS Store'un Türkiye ayağında işler biraz karışmış durumda.

PlayStation 4 kullanıcıları, PS Store Türkiye'de 'Fırsatlar' sekmesinin kaybolduğunu bildiriyor. Haliyle Türk oyuncular Mega Mart kampanyasından da irili ufaklı günlük indirimlerden de mahrum kalmış durumdalar.

Bunun sebebiyse henüz bilinmiyor. PlayStation Türkiye konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Sebebini gerçekten merak ediyoruz.

Konsol tarafında oyun fiyatlarının 500 TL'lere kadar dayandığı şu günlerde özellikle indirimler ve kampanyalar ülkemizdeki oyuncular için çok daha önemli hale gelmişken böyle bir durumun yaşanması gerçekten üzücü.

Gelişmeleri bekliyoruz.

İki Lara Croft Oyunu Steam’de Ücretsiz!

