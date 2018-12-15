PS4 için performans arttırıcı güncelleme

Bu neslin en başarılı konsolunun PlayStation 4 olduğunu söylemek, pek de yanlış olmayacaktır. Microsoft’un Xbox One’ı ile hemen hemen eş zamanlı olarak satışa sunulan PS4, Sony’nin isabetli kararları sonrasında muntazam bir başarı yakalamıştı.

Japon konsol devinin, özel oyunlar tarafında da tutarlı politikalar izlemesi konsola olan ilgiyi arttırdı. Ayrıca Sony’nin korsan oyuna karşı açtığı savaş da hayli başarılı oldu.

PlayStation 4’ün tam anlamıyla kırılması 4 sene sürdü. Zaten kırıldıktan sonra da Sony’nin ardı ardına yayınladığı güncellemeler korsan oyunun önünü tıkadı.

Yeni yayınlanan oyunların, kırılmış PS4 sürümlerinde çalışmıyor oluşu oyun satışlarındaki düşüşü engelledi. Böylece geliştiricilerin PS4’e olan desteği de aralıksız olarak devam etti.

Sony son PlayStation 4 güncellemesini ise geçtiğimiz gün yayınladı. Yaklaşık olarak 450MB büyüklüğe sahip olan güncelleme hakkında net bir açıklama yapılmadı. Güncelleme notunda da sadece sistem performansını arttıran bir yazılım güncellemesi olduğu belirtiliyor. Elbette burada kastedilen PS4’ün performansı mı yoksa PS4 Pro’nun performansı mı tam olarak netleşmiş değil.

Öte yandan dip not olarak hatırlatalım. PlayStation 4’ün sıfırları ülkemizde 2000TL civarı fiyatlardan satılmakta. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2 yıl Türkiye garantili PS4 Slim modelinin fiyatı 1300TL seviyelerindeydi.

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