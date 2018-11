PS4 oyun fiyatları için soruşturma başlatıldı!

Kurdaki dalgalanmalar bazı firmalar tarafından fırsata çevrilmişti. Bunların başında da Sony Türkiye geliyordu. 190 TL olan oyun fiyatlarını bir anda 450 TL seviyelerine çıkaran Sony Türkiye’ye nihayet dur diyen biri çıktı. Ticaret Bakanlığı; e-devlet üzerinden gelen şikayetlerden yola çıkarak Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

PS4 oyun fiyatları neden arttı?

Gelen şikayetler; Red Dead Redemption 2, NBA 2K19, Far Cry 5 ve God of War oyunlarındaki fahiş zamlar üzerine olması dikkat çekti. God of War’ın fiyatını bir anda ikiye katlayarak 469 TL‘den PSN’de satışa sunan Sony Türkiye’nin başı çok ağrayacak gibi görünüyor.

Bölgelere göre fiyatlandırma politikası uygulayan Sony’nin, ülkemizde krizi fırsata çevirmesi hiç hoş bir şey değil. Örnek vermek gerekirse; PSN Endonezya hesabından oyunları neredeyse yarı fiyatına satın alabiliyorsunuz. Size sorarım Endonezya’nın ekonomisi Türkiye’den daha mı iyi de oyunlar ucuz? Tabii ki de hayır. Ancak Sony bu bölgede özel bir fiyatlandırma politikası uyguluyor.

Sony, Türkiye’de ise; bizim fiyatlarımız İngiltere tarafından belirleniyor yani pound üzerinden alıyoruz oyunları bu yüzden fiyatlara zam yaptık gibi komik bir açıklama yaparak yükseltiyor.

Umarız Sony bu hatadan vazgeçer ve oyun fiyatlarını normal seviyelere çeker. Bakalım, Sony Türkiye bu şikayetler karşısında kendini nasıl savunacak?

Battlefield V inceleme